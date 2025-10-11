به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان به مناسبت ۱۵ مهرماه روز ملی روستا و عشایر گفت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که بر اساس فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (ره) تأسیس شد، همواره مأموریت اصلی خود را در تحقق توسعه پایدار روستایی تعریف کرده است.

خواجه‌ای با اشاره به اینکه، این نهاد با اجرای طرح‌های گوناگون، زمینه رشد همه‌جانبه روستا‌ها را فراهم آورده است، ادامه داد: مهم‌ترین اقدامات بنیاد می‌توان به اجرای طرح‌های هادی روستایی با هدف بهسازی بافت‌ها، مقاوم‌سازی و نوسازی مسکن روستایی به‌منظور افزایش ایمنی و رفاه، صدور اسناد مالکیت روستایی برای تثبیت حقوق مردم و شناسایی و معرفی روستا‌های هدف گردشگری جهت رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال اشاره کرد.

وی بر تداوم مسیر خدمتگزاری خود در جهت ارتقای کیفیت زندگی روستاییان، تقویت عدالت اجتماعی و ایجاد بستر‌های پایدار برای توسعه متوازن کشور تاکید نمود و افزود: اقدامات بنیاد مسکن با مشارکت فعال روستاییان و دهیاران به ثمر نشسته و نشان می‌دهد که بدون همراهی و همدلی مردم، توسعه پایدار تحقق نخواهد یافت.

مدیرکل بنیاد مسکن استان، آسفالت معابر روستایی و اجرای پروژه طرح هادی را یکی از مهمترین اولویت‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای توسعه کالبدی روستا‌ها دانست و تصریح کرد: در سال جاری در ۱۲۳ روستای استان با اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیارد تومان آسفالت ریزی و در ۵۷ روستا نیز طرح هادی با ۱۲۰ میلیارد تومان اجرا گردید.

خواجه‌ای، با اشاره به اینکه، میانگین اجرای طرح هادی روستایی در استان زنجان ۷۰ درصد و در سطح کشور ۶۸ درصد است که در این زمینه استان زنجان بالاتر از میانگین کشوری قرار دارد، خاطر نشان کرد: تاکنون طر ح هادی در ۴۸۸ روستای بالای ۲۰ خانوار استان اجرا شده است.

وی ازمقاوم سازی ۶۴ درصدی واحد‌های مسکونی روستایی در استان زنجان خبر داد و افزود: سهمیه سال جاری در زمینه تسهیلات مسکن روستایی ۵۵۰۰ فقره تسهیلات با اعتباری بالغ بر ۲۲۰۰۰ میلیارد ریال می‌باشد.