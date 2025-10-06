به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ طی جلسه‌ای که در محل شهرک صنعتی شهید بروجردی برگزار شد، امیر عباس جعفری سرپرست فرمانداری شهرستان نقده با ارائه مشکلات این شهرک از سرپرست شهرک‌های صنعتی آذربایجان غربی خواست در اولین فرصت، قبل از فرا رسیدن فصل سرما مشکل گاز شهرک رفع تا سرمایه گذاران بدون دغدغه به ادامه فعالیت‌های عمرانی بپردازند.

در این جلسه ضمن ارتباط با مدیر عامل شرکت گاز آذربایجان غربی جهت رفت مشکل موجود، هادی برزگر سرپرست شهرک‌های صنعتی طی رایزنی با علیرضا شیخی مدیر عامل گاز آذربایجان غربی جهت برخی تعارضات موجود، قول مساعد دادند که در اسرع وقت مشکل زیر ساخت‌ها و مکانیکال شهرک رفع و رجوع شود.

وی از آماده شدن ساختمان نصب مکانیکال و زیر ساخت‌های گاز کشی شهرک خبر داد و افزود: تمامی سرمایه گذاران باید با رعایت قوانین شهرک‌ها باید به ساخت و ساز اقدام نمایند تا در آینده دچار مشکل نشوند.

عمده مشکلات این شهرک نبود آب شرب، فضاسازی (مبلمان)، عدم دفع فاضلاب می‌باشد.

در پایان از کارخانه کاغذ سازی با پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصد و سرمایه گذاری نزدیک به هزار میلیارد تومان بازید کردند.

شهرک صنعتی شهید بروجردی در زمینی به مساحت ۵۰ هکتار در حال ساخت و ساز است که تا کنون ۴۰ قطعه واگذار و ۲۲ سرمایه گذار با بیش از ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال سرمایه گذاری می‌باشند.