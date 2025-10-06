به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان گفت: این خدمات شامل ثبت درخواست صدور و تمدید گواهینامه مدیریت سبز و ثبت درخواست متقاضیان حرفه پاکبانی است که با هدف تسهیل امور شهروندان، تسریع فرایند‌ها و کاهش مراجعات حضوری طراحی و راه‌اندازی شده‌اند.

غلامرضا ساکتی افزود: با فعال شدن این خدمات، شهروندان می‌توانند بدون مراجعه حضوری، از طریق درگاه «اصفهان من» درخواست خود را ثبت و مراحل پیگیری را به‌صورت غیرحضوری دنبال کنند، این اقدام گامی مؤثر در راستای توسعه دولت الکترونیک و ارائه خدمات هوشمند در حوزه مدیریت پسماند محسوب می‌شود.

به گفته وی پیش از این نیز خدمت «اصپاک» برای ثبت و پیگیری درخواست‌های مرتبط با جمع‌آوری پسماند‌های خشک و الکترونیکی در سامانه «اصفهان من» فعال شده بود.