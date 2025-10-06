به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده حوزه مقاومت بسیج حضرت خدیجه (س) در حاشیه برگزاری این اردوی جهادی گفت: پایگاه بسیج مقاومت اسما با همکاری کانون بسیج جامعه پزشکی، تیم جهادی شهید محمد براتی و تیم جهادی شهید همت به بیش از ۳۸۵ نفر از ساکنان این محله خدمات رایگان ارائه کردند.

وی افزود: در این اردوی یک روزه پزشکان متخصص در زمینه‌های مامایی، عمومی، عفونی، داخلی، طب سنتی و خدمات داروخانه، مشاوره‌های پیشگیری از دیابت وفشار خون و.. خدمات درمانی و سلامت محور ارائه کردند.