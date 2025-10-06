پخش زنده
امروز: -
در طرحی جهادی، مردم محله قلعه فروشان (آتشگاه) از خدمات پزشکی جهادگران سلامت بهرهمند شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده حوزه مقاومت بسیج حضرت خدیجه (س) در حاشیه برگزاری این اردوی جهادی گفت: پایگاه بسیج مقاومت اسما با همکاری کانون بسیج جامعه پزشکی، تیم جهادی شهید محمد براتی و تیم جهادی شهید همت به بیش از ۳۸۵ نفر از ساکنان این محله خدمات رایگان ارائه کردند.
وی افزود: در این اردوی یک روزه پزشکان متخصص در زمینههای مامایی، عمومی، عفونی، داخلی، طب سنتی و خدمات داروخانه، مشاورههای پیشگیری از دیابت وفشار خون و.. خدمات درمانی و سلامت محور ارائه کردند.