به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان فریدن گفت: واکسیناسیون ۵ هزار راس دام سنگین نیز تا پایان مهر تکمیل می‌شود.

امیر مسعود شهبازی افزود: جمعیت دامی منطقه فریدن در حدود ۹۰ هزار راس دام سبک و ۵ هزار راس دام سنگین است.

وی همچنین گفت: در شهرستان فریدن ۱۴ واحد مرغ گوشتی، ۲ واحد مرغ تخم گذار، ۹ واحد بوقلمون گوشتی و ۲ واحد بوقلمون مادر فعال است که واکسیناسیون دوره‌ای برای آنها در حال اجرا است.

سرپرست شبکه دامپزشکی شهرستان فریدن افزود: تعداد ۱۳۷ مرکز عرضه نظارتی بر فرآورده‌های خام دامی شامل قصابی، مرغ فروشی، ایستگاه‌های جمع آوری شیر و رستوران‌ها در شهرستان فریدن فعال است.