پخش زنده
امروز: -
براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای ۱۲ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی آلودگی قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا امروز _دوشنبه چهاردهم مهر_ منتهی به ساعت ۰۹:۰۰ در شهر بهبهان ۱۶۵، دشت آزادگان ۱۶۶ و ماهشهر ۱۵۹، میکروگرم بر مترمکعب ثبت شده که نشان دهنده وضعیت قرمز و ناسالم آلودگی است.
شاخص کیفی هوا در شهرهای آبادان ۱۱۲، اندیمشک ۱۳۷، اهواز ۱۴۵، ایذه ۱۰۱، خرمشهر ۱۴۹، شادگان ۱۴۰، شوشتر ۱۴۶، ملاثانی ۱۲۱ و هویزه ۱۴۶ میکروگرم بر مترمکعب بوده که برای گروههای حساس ناسالم است و بر اساس آن افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.
براساس اعلام این مرکز وضعیت هوا در ساعت ۰۹:۰۰ در شهرهای آغاجری، اندیکا، دزفول، دهدز، رامهرمز، شوش، لالی، هفتکل و هندیجان قابل قبول گزارش شده است.
شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیمبندی میشود، بر اساس این تقسیمبندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.