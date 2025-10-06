مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان گفت: در نیمه نخست امسال ۸ میلیون و ۶۴۰ هزار و ۲۲۱ تن انواع کالا از پایانه‌های بار بندر امام خمینی جابجا شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد جولانژاد با اشاره به جابجایی ۸ میلیون و ۶۴۰ هزار و ۲۲۱ تن انواع کالا از پایانه‌های بار بندر امام خمینی در نیمه نخست امسال، اظهار داشت: این رقم در مقایسه با مدت مشابه پارسال که ۶ میلیون و ۵۱۲ هزار و ۷۹۳ تن ثبت شده است، رشد ۳۲ درصدی نشان می‌دهد.

وی افزود: میزان بار جابجا شده از پایانه‌های مجتمع اقتصادی بندر امام خمینی در شش ماهه نخست پارسال با ۲۸۰ هزار و ۴۳۷ سفر کامیون انجام شده است که با رشد ۳۰ درصد در مدت مشابه امسال، به ۳۶۴ هزار و ۲۵ سفر رسیده است.

جولانژاد می‌گوید: موقعیت ویژه خوزستان به دلیل دسترسی به بندر راهبردی امام خمینی، مسیر‌های مرزی و شبکه گسترده جاده‌ای موجب شده این استان محور اصلی ترانزیت کالا‌های وارداتی و صادراتی باشد.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان تاکید کرد: خوزستان علاوه بر جایگاه اقتصادی و کشاورزی، با این حجم جابه‌جایی، نقش بی‌بدیلی در زنجیره تأمین کالا‌های اساسی کشور دارد و هرگونه تقویت زیرساخت حمل‌ونقل در این استان می‌تواند به بهبود کلان اقتصاد ملی منجر شود.