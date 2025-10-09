پخش زنده
سرپرست شرکت گاز استان زنجان از تحویل نزدیک به ۵۹ میلیون مترمکعب گاز به جایگاههای سوخت CNG استان در ۶ ماهه نخست امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مسعود صابری فر با اشاره به توزیع بیش از ۵۸ میلیون و ۷۴۷ مترمکعب گاز به جایگاههای CNG استان گفت: این مقدار شامل ۳.۷ درصد گاز مصرفی کل استان بوده و بدیهی است که این جایگزینی صرفه جوییهای اقتصادی فراوان بدنبال داشته و در کاهش آلایندههای محیطی نیز بسیار موثّر است.
وی افزود: جایگاههای CNG استان زنجان سال گذشته به طور میانگین روزانه ۳۲۰ هزار مترمکعب گاز به صاحبان خوردو تحویل دادهاند که خوشبختانه این فرآیند بصورت مستمر و بدون وقفه انجام شده است.
صابری فر درخصوص میزان تحویل گاز به جایگاههای CNG طی امسال نیز گفت: میزان سوخت گاز توزیع شده در جایگاههای استان در مقایسه با مصرف ۶ ماهه پارسال کاهش ۱۵.۳ درصدی را نشان میدهد.
وی تصریح کرد: در حال حاضر ۴۳ جایگاه CNG در استان در زمینه تحویل گاز به خودروها فعّالیّت دارند که از این تعداد ۲۱ جایگاه در شهر زنجان و ۲۲ جایگاه در سایر نقاط استان فعّال هستند که با توجه به جمعیّت و وسعت استان، خدمت رسانی در این حوزه از وضعیّت مناسبی برخوردار است.