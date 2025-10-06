مدیرکل دفتر روستایی استانداری در حاشیه رونمایی از تجهیزات ترافیکی و واگذاری آن به دهیاری‌ها از مصوبات اعتباری دهیاری ها در اصفهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل دفتر روستایی استانداری اصفهان گفت: دهیاری‌های استان با تخصیص ۸۸ درصد اعتبارات به بخش عمرانی، گام بلندی در جهت جلوگیری از اتلاف منابع و بهره‌وری حداکثری برداشته‌اند.

مجید جوهری در همایش تجلیل از نمونه‌های ترافیکی و راهوران محلی با اشاره به مصوبات اعتباری دهیاری‌ها افزود: از دو هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب، تاکنون بیش از هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان محقق شده است.

وی ادامه داد: ۴۰ درصد اعتبارات، به هزینه‌های جاری و ۶۰ درصد به طرح‌های عمرانی اختصاص داده می‌شود.

وی با تبریک فرارسیدن ۱۵ مهر، روز ملی روستا و عشایر، از تمام زحمت‌کشان عرصه روستایی، مسئولان و پایگاه‌های مردمی در این روز قدردانی کرد.

جوهری همچنین از رونمایی و واگذاری تعداد قابل توجهی از اقلام ایمنی و تجهیزات ترافیکی در هفته نیروی انتظامی خبر داد و افزود: این تجهیزات با حمایت استاندار و در زمانی کمتر از ۴۸ ساعت پس از ابلاغ اعتبار، خریداری و آماده بهره‌برداری شده‌اند و این تلاش‌ها به افزایش ایمنی و تسهیل تردد در روستا‌ها می‌انجامد.

مدیرکل دفتر روستایی استانداری اصفهان گفت: تفاهم‌نامه‌ای بین دفتر روستایی و برق منطقه‌ای استان برای ایجاد ۲۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر (انرژی‌های نو) منعقد شد که این طرح علاوه بر ایجاد درآمد پایدار برای روستاها، به رفع تراز آبی و تحقق سیاست‌های استاندار کمک می‌کند.