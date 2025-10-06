به مناسبت هفته فراجا فرمانده انتظامی استان اردبیل در نشست خبری با اصحاب رسانه تعامل و همدلی پلیس و رسانه را گامی موثر در تثبیت امنیت جامعه و افزایش احساس آرامش فردی و اجتماعی و پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل فرمانده انتظامی استان اردبیل در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت گرامیداشت هفته نیروی انتظامی برگزار شد گفت: آمار نزاع دسته جمعی در استان ۱۹ درصد و آمار چاقو و قمه کشی نیز ۶۷ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است.

سردار جواد تقوی، با ارائه آماری از عملکرد پلیس در ۶ ماهه اول سال جاری، اظهار کرد: خوشبختانه شاهد کاهش ۲ درصدی وقوع جرائم در استان بودیم. این در حالی است که در سال گذشته نیز با کاهش ۱۳ درصدی جرائم مواجه بودیم.

وی افزود: همچنین در مدت مذکور کاهش ۱۱ درصدی را در مجموع سرقت‌ها شاهد بودیم. به طور خاص، سرقت‌های بزرگ ۱۴ درصد و سرقت‌های خرد ۹ درصد کاهش یافته است. همچنین سرقت به عنف نیز با کاهش ۲۵ درصدی رو‌به‌رو بوده است.

فرمانده انتظامی استان اردبیل، با بیان اینکه ۴۸ درصد از سرقت‌های رخ داده در استان منجر به کشف کامل شده است، گفت: در حال حاضر، سرقت خشن و مسلحانه و گروگانگیری در استان اردبیل نواریم و گزارشی در این زمینه نداشته‌ایم.

سردار تقوی، در خصوص جرائم مرتبط با فضای مجازی، اظهار کرد: جرائم سایبری در فضای مجازی امسال با افزایش ۲۴ درصدی مواجه شده است. بخشی از این افزایش به دلیل گشت‌های همکاران ما در پلیس فتا و بخشی دیگر نیز بر اساس شکایات مردمی و طرح‌های گزارش شده است. این موضوع نیاز به ارتقای سواد رسانه‌ای و افزایش آگاهی خانواده‌ها را در استفاده صحیح از فضای مجازی بیش از پیش نمایان می‌سازد.

وی با اشاره به موفقیت پلیس در کشف پرونده‌های فضای مجازی، افزود: ۹۲ درصد از پرونده‌های مربوط به فضای مجازی در سطح استان اردبیل منجر به کشف شده است.

تقوی ادامه داد: همچنین سال جاری ۱/۵ تن انواع مخدر در استان کشف شده که این آمار بیانگر آن است که خانواده‌ها باید بیش از پیش در این باره مراقبت کنند و دستگاه‌ها و متولیان امر در جهت کاهش آسیب‌های ناشی از این بلای خانمانسوز نهایت تلاش خود را انجام دهند.

فرمانده انتظامی استان، از افزایش ۲۲ درصدی پرونده‌های قاچاق خبر داد و گفت: در حوزه قاچاق، شاهد افزایش ۲۲ درصدی پرونده‌ها بودیم.

سردار تقوی، در بخش دیگری از سخنان خود به میزان رضایت مردم از عملکرد پلیس اشاره کرد و بیان داشت: امسال در بحث تقدیر و قدردانی از پلیس، شاهد افزایش ۵۰ درصدی تماس‌های مردمی در جهت تقدیر و تشکر از اقدامات پلیس نسبت به سال گذشته بودیم. همچنین، شکایات مردمی از اقدامات پلیس نیز با کاهش ۷۰ درصدی رو‌به‌رو بوده است.

وی، در خصوص آمار تلفات و مجروحین حوادث رانندگی، اظهار داشت: در ۶ ماهه اول سال جاری، تعداد فوتی‌های ناشی از تصادفات با ۸ درصد کاهش به ۱۳ نفر رسیده است. همچنین تعداد مجروحین تصادفات با کاهش ۱۸ درصدی و معادل ۷۵۰ نفر مواجه بوده است.

سردار تقوی، به حجم تماس‌های مردمی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اشاره کرد و گفت: طی ۶ ماهه سال جاری، مردم استان اردبیل ۶۶۶ هزار بار با پلیس ۱۱۰ تماس گرفته‌اند که این تعداد نسبت به سال قبل ۶ درصد افزایش یافته است.

سردار تقوی همچنین با حضور در دفتر نظارت همگانی پلیس با شهروندان دیدار و در جریان مشکلات آنان قرار گرفت.