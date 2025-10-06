به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیر فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد انزلی با اشاره به اجرای طرح جامع «تجهیز، نوسازی و بهسازی فضا‌های آموزشی مدارس محدوده منطقه آزاد» گفت: پس از بازدید‌های میدانی از مدارس محدوده منطقه آزاد انزلی، مشخص شد ۳۶ مدرسه در حوزه شهرستان‌های بندرانزلی، خمام، لشت‌نشاء و خشکبیجار، به تجهیز و نوسازی فضا‌های آموزشی، امکانات فیزیکی و تجهیزات نیاز دارند.

پونه نیکوی گفت: برای خرید اقلام و تجهیزات آموزشی ضروری مدارس از قبیل یخچال، صندلی، میز، آب‌سردکن، تخته وایت‌برد، چرخ خیاطی و سایر ملزومات آموزشی و همچنین بهسازی فضا‌های آموزشی ۷ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است.

وی افزود: اقدامات عمرانی این طرح از ۲۹ شهریور ماه آغاز شده و با برنامه‌ریزی انجام‌شده، این روند تا تکمیل تمامی نیاز‌های شناسایی‌شده ادامه خواهد داشت.