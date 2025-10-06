عملیات گازرسانی به حفرات خالی شهر بوکان و روستا‌های تابعه، یکشنبه ۱۳ مهرماه در مراسمی با حضور مسئولان محلی و مدیران شهرستانی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ اسماعیل رسول‌زاده، رئیس اداره گاز شهرستان بوکان در این مراسم گفت: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۳۸ میلیارد تومان اجرا می‌شود و با بهره‌برداری از آن، بیش از ۸۰۰ خانوار شهری و روستایی از نعمت گاز طبیعی برخوردار خواهند شد.

وی با بیان اینکه با اجرای طرح یادشده، ضریب نفوذ گاز در شهر بوکان به ۹۹ درصد می‌رسد، افزود: در قالب این پروژه، حدود ۳۰ کیلومتر شبکه توزیع فولادی و پلی‌اتیلنی در محله‌ها و مناطق جدید شهری، شهر سیمینه و روستا‌های اطراف احداث خواهد شد.

رئیس اداره گاز بوکان با اشاره به گازدار شدن ۱۴ محله حاشیه‌نشین و چندین حفره خالی شهری و روستایی، اظهار کرد: این مناطق مجوز‌های لازم را از دستگاه‌های ذیربط از جمله شهرداری، بنیاد مسکن، بخشداری و شورای حفاظت از حقوق بیت‌المال دریافت کرده‌اند.

رسول‌زاده با بیان اینکه تاکنون ۱۳۳ روستای بوکان گازدار شده‌اند، گفت: تا پایان سال تعداد روستا‌های برخوردار از گاز طبیعی در این شهرستان به ۱۴۰ روستا افزایش می‌یابد.

وی همچنین از اجرای چهار پروژه مهم دیگر در حوزه زیرساخت گاز بوکان خبر داد که شامل احداث خطوط تقویتی، ایستگاه‌های تقلیل فشار، و نصب ۱۲۰۰ انشعاب جدید است.

رسول‌زاده در پایان با اشاره به آغاز فصل سرما، از شهروندان خواست نکات ایمنی را در استفاده از وسایل گازسوز رعایت کرده و سالانه نسبت به بازدید دودکش‌ها و اتصالات اقدام کنند تا از وقوع حوادث احتمالی جلوگیری شود.