رئیس اداره اندازه‌گیری و توزیع گاز شرکت گاز آذربایجان‌غربی گفت: میزان مصرف گاز طبیعی در استان طی شش‌ماهه نخست سال جاری به ۳ میلیارد و ۱۵ میلیون مترمکعب رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛علی محمودی، اظهار رد: میزان مصرف گاز استان در نیمه نخست سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود یک‌ونیم میلیون مترمکعب کاهش نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه بیشترین میزان مصرف در این مدت مربوط به بخش نیروگاهی بوده است، افزود: این بخش با مصرف یک میلیارد و ۳۲۲ میلیون مترمکعب، ۴۴ درصد از کل گاز مصرفی استان را به خود اختصاص داده بود.

به گفته محمودی، پس از نیروگاه‌ها، بخش خانگی و صنایع عمده در رده‌های بعدی مصرف قرار دارند.

رئیس اداره اندازه‌گیری و توزیع گاز استان با اشاره به اینکه مجموع مصرف سال گذشته استان ۷ میلیارد و ۸۸۱ میلیون مترمکعب بود، اظهار کرد: اگرچه روند مصرف در نیمه نخست امسال اندکی کاهش یافته، اما با توجه به افزایش تعداد مشترکان جدید و پیش‌بینی کاهش محسوس دمای هوا در فصل سرد پیش‌رو، احتمال رشد مصرف در نیمه دوم سال بسیار زیاد است.

محمودی تصریح کرد: مدیریت مصرف در ماه‌های سرد سال برای جلوگیری از افت فشار و تضمین پایداری جریان گاز در تمامی نقاط استان ضرورت دارد.

محمودی خاطرنشان کرد: صرفه‌جویی در مصرف گاز علاوه بر کمک به پایداری شبکه و جلوگیری از قطعی احتمالی، زمینه افزایش بهره‌وری انرژی و کاهش هزینه‌های خانوار را نیز فراهم می‌سازد.