مرور رویداد‌های تاریخی، تحولات منطقه و راز‌های باستان‌شناسی در «سرزمین من» ، نقد و بررسی رمان «برای مادرم»؛ در برنامه «سیم و زر» و بررسی تنوع رشته‌های دانشگاهی در برنامه «رهنمون» از رادیو فرهنگ روانه پخش می شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجله رادیویی «سرزمین من» امروز دوشنبه ۱۴ مهر از ساعت ۱۳ تا ۱۴، با محوریت رویداد‌های تاریخی، تحلیل سیاسی و گفت‌و‌گو‌های ویژه حوزه باستان‌شناسی و سفری رادیویی به جیرفت از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

در بخش «یاد‌ها و یادگارها»، محمدرضا مختاری اصفهانی نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر، به مرور رویداد‌های تاریخی این روز، ۱۴ مهر، می‌پردازد.

«آن سوی تاریخ» با حضور محمد ساجدی، تحلیلگر مسائل سیاسی، به بررسی تازه‌ترین تحولات منطقه اختصاص دارد.

همچنین برنامه امروز میزبان دکتر یوسفی پژوهشگر میراث فرهنگی، با موضوع «شگفتی‌های باستان‌شناسی» است، در ادامه، با دکتر علی دادی پژوهشگر میراث فرهنگی درباره محوطه تاریخی کنار صندل جیرفت گفت‌و‌گو می‌شود و بخش پایانی به گفت‌و‌گو با مدیر موزه باستان‌شناسی جیرفت اختصاص دارد که به معرفی سازوکار و فعالیت‌های این مرکز علمی و فرهنگی می‌پردازد.

«سرزمین من» با تهیه‌کنندگی، نویسندگی و سردبیری محمدرضا حاج‌حیدری تولید گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ است .

برنامه «سیم و زر»

برنامه «سیم و زر» رادیو فرهنگ، دوشنبه ۱۴ مهر ساعت ۱۲:۳۰، به نقد و معرفی رمان «برای مادرم» اثر آذر خزاعی سرچشمه می‌پردازد؛ اثری احساسی و واقع‌گرایانه که به همت انتشارات کتاب جمکران منتشر شده است.

این رمان کوتاه که در این قسمت از برنامه سیم و زر معرفی و بررسی می‌شود، داستان «محبوبه» را روایت می‌کند؛ دختر نویسنده‌ای که با پدری جانباز و شیمیایی بزرگ شده است.

روایت، با نگاهی زنانه، به سال‌هایی می‌پردازد که جنگ پایان یافته، اما «ترکش‌های» آن هنوز در زندگی خانواده‌ها باقی مانده است.

در کانون داستان، مریم– مادر محبوبه – قرار دارد؛ زنی که پرستاری از همسر زمین‌گیرش تمام زندگی‌اش را دربر گرفته و عشق و ایمان را با فداکاری بی‌وقفه پیوند زده است.

«برای مادرم» در ۸۶ صفحه، روی زنانه جنگ را نه در پشت جبهه و نه در صحنه‌های اعزام ، بلکه در پرستاری روزانه از جانبازی که هر بار بخشی از وجودش را در جبهه گذاشته، به مخاطب نشان می‌دهد.

در این برنامه، با اذر خزاعی به‌عنوان مهمان حضوری، درباره شکل‌گیری اثر، انگیزه نگارش و پیام‌های انسانی و اجتماعی آن گفت‌و‌گو می‌شود.

«سیم و زر» با تهیه‌کنندگی فریده گودرزی هر دوشنبه ساعت ۱۲:۳۰ از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

برنامه «رهنمون»

برنامه «رهنمون» دوشنبه ۱۴ مهر، با محوریت «بررسی تنوع رشته‌های دانشگاهی؛ فرصت یا تهدید؟» از شبکه رادیویی فرهنگ پخش می‌شود و به واکاوی وضعیت رشته‌های تحصیلی در آموزش عالی کشور و تبعات عدم تطابق آنها با نیاز‌های واقعی جامعه می‌پردازد.

در این ویژه‌ برنامه، دکتر علی باقر طاهری‌نیا دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، به‌عنوان مهمان حضوری، ضمن نقد روند تولید رشته‌های دانشگاهی بدون توجه به نیاز بازار کار به پیامد‌های اجتماعی، اقتصادی و علمی این رویکرد اشاره می‌کند و سازوکار‌های اصلاح آن را توضیح می‌دهد.

در گفت‌وگوی تلفنی، دکتر محمدرضا احمدی‌سنگر عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، از منظر سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری، موضوع «قطار رشته‌های دانشگاهی بدون مسافر» و خطر صندلی‌های خالی برای رشته‌های بدون متقاضی را بررسی می‌کند و راهکار‌هایی برای بهبود فرایند تأسیس و توسعه رشته‌ها ارائه می‌دهد.

برنامه این هفته «رهنمون» با تمرکز بر پیوند میان توسعه علمی و نیاز‌های واقعی کشور، تلاش دارد نشان دهد که چگونه سیاست‌گذاران و دانشگاه‌ها می‌توانند از فرصت تنوع رشته‌ها بهره ببرند و هم‌زمان از تهدید‌های ناشی از بی‌برنامگی در این حوزه جلوگیری کنند.

«رهنمون» از جمله برنامه‌های تخصصی و کارشناسی گروه جامعه و کتاب رادیو فرهنگ است که هر هفته دوشنبه ساعت ۱۰:۳۰ با تهیه‌کنندگی حسین رحمانی پخش می‌شود و از پایگاه ایرانصدا نیز پخش تصویری آن در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.