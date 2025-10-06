پخش زنده
مدیر امور تحصیلی حوزههای علمیه کشور گفت: ثبتنام از طلاب برای شرکت در المپیاد علمی حوزههای علمیه کشور آغاز شده است و تا ۲۵ مهر ۱۴۰۴ ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجتالاسلام محمد فرهودی مدیر امور تحصیلی حوزههای علمیه کشور، با بیان این خبر گفت: طلاب علاقهمند میتوانند با مراجعه به سامانه پیشخوان مرکز مدیریت حوزههای علمیه، برای شرکت در این رقابت علمی نامنویسی کنند.
حجت الاسلام فرهودی، المپیاد علمی را رویدادی مهم در نظام آموزشی حوزوی دانست و افزود: طلاب با هدف ارتقای سطح علمی در المپیاد با هم رقابت میکنند.
وی تصریح کرد: شرکت در المپیاد، فرصتی برای ارزیابی علمی، رشد فکری و آمادگی برای مراحل بالاتر است.
مدیر امور تحصیلی حوزههای علمیه کشور اضافه کرد: طلاب تا ۲۵ مهر امسال فرصت دارند برای شرکت در المپیاد علمی ثبت نام کنند.