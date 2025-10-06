به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، از ساعات اولیه شروع آتش سوزی در منطقه حفاظت شده هفتنان در بخش سردشت دزفول ، نیرو‌های یگان حفاظت منابع طبیعی عازم منطقه شده‌اند، اما مسیر صعب العبور و طولانی با ارتفاع بالا کار مهار آتش را سخت کرده است .

با توجه به اینکه این منطقه جزو مناطق چهارگانه حفاظت شده محیط زیست است، ورود این نهاد به مسئله مهار آتش ضروری است.

برای مهار آتش این منطقه که سرشار از درختان بلوط است ،اعزام اکیپ‌های مختلف و ورود جدی مسئولین و مدیران ضرورت دارد.

کوه هفت تنان (به لهجه محلی: هفتنون یا هفترون) با ارتفاع بیش از ۱۸۰۰ متر از سطح دریا در منطقه بخش سردشت دزفول واقع شده‌است. هفت تنان یکی از اکوسیستم‌های ارزشمند زاگرس میانی در شمال سردشت خوزستان بوده و زیستگاه جانورانی، چون کل و بز ایرانی، خرس، پلنگ و رویشگاه بلوط ایرانی، بادام، کلخنگ، بنه و... می‌باشد.