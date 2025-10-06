همزمان با هفته نیروی انتظامی
افتتاح دو طرح عمرانی روستایی در بایگ
همزمان با هفته نیروی انتظامی، از دو طرح عمرانی در روستای رزگ شهرستان بایگ بهره برداری شد.
بهسازی و مرمت یادمان شهدای این روستا و طرح انتقال آب شرب روستای رزگ، دو طرحی بود که با حضور مردم و مسئولان به بهره برداری رسید.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان تربت حیدریه در مراسم افتتاح یادمان شهدا گفت: یادمان چهار شهید روستای رزگ با همکاری بنیاد شهید و دهیاری و شورای اسلامی روستا با اعتباری بالغ بر ۴٣٨ میلیون تومان اجرا شد.
پریشان افزود: هم اینک در چهار روستای دیگر بخش بایگ نیاز به مرمت و بهسازی یادمانهای شهدا است که امیدواریم بتوانیم این فضاها را در خور و شان مقام والای شهدا بهسازی و مرمت کنیم.
مدیر اداره آبفای شهرستان تربت حیدریه نیز در مراسم افتتاح طرح آبرسانی روستای رزگ گفت: طرح ساخت خط انتقال آب شرب روستا به طول هزار و ۷۰۰ متر با ساخت جاده دسترسی در مسیر صعبالعبور و کوهستانی روستای رزگ از محل چشمه سراب (سرو) تا محل تاسیسات آب شرب موجود در روستا، با مشارکت و همکاری اهالی اجرایی شد.
عباس نژاد افزود: در اجرای این طرح اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیون تومان توسط اداره آب و فاضلاب هزینه و دغدغه مهم و چندین ساله مردم روستا در زمینه آب برطرف شد.