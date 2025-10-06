طرح مقابله با احتکار کالای اساسی با حضور دستگاه‌های نظارتی و قضایی در ستاد فرماندهی انتظامی بندرعباس اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خلیج فارس؛ سردار جاویدان فرمانده انتظامی هرمزگان گفت: در این طرح، ۲۰ تیم با ۴۰ دستگاه خودرو با حضور یک قاضی و بازرسانی از صنعت، معدن و تجارت، پلیس امنیت اقتصادی و اصناف سازماندهی شدند.

وی هدف از اجرای این طرح را برقراری امنیت، مقابله با گرانی و برخورد با سوء استفاده کنندگان از شرایط بازار عنوان کرد و افزود: نیروی انتظامی و دستگاه قضا در برابر هرگونه هنجارشکنی و تخلف اقتصادی وظیفه قانونی خود می‌دانند که با متخلفان برخورد کنند.

فرمانده انتظامی هرمزگان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع را از طریق شماره‌های ۱۱۰ و ۱۹۷ به پلیس گزارش دهند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان نیز گفت: با توجه به دغدغه مسئولان ارشد نظام، نظارت بر انبار‌ها و مبارزه با احتکار با محوریت پلیس عملیاتی در دستور کار قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اجرای پنجمین پویش خرید امن در هرمزگان

مجتبی قهرمانی افزود: گروه‌های عملیاتی آموزش‌دیده با بررسی دقیق، حداقل چهار نوع تخلف؛ عدم نام نویسی در سامانه انبارها، عدم ثبت دقیق اطلاعات، احتکار کالا و قاچاق را رصد می‌کنند.

وی گفت: انبار‌ها در این طرح بازرسی و در صورت مشاهده تخلف، آنها راصورت‌جلسه و برای رسیدگی به مراجع قانونی گزارش می‌شود.