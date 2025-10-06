پخش زنده
امروز: -
شبکه ورزش سیما نودمین دوره از رقابتهای وزنه برداری قهرمانی جهان که در نروژ در حال برگزاری است ، به صورت مستقیم پوشش خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «مثبت ورزش» در چارچوب نودمین دوره از رقابتهای وزنه برداری مردان جهان که از ۱۴ تا ۱۹ مهر با حضور قهرمانان کشورمان در نروژ آغاز میشود ، در ساعات مختلف و با گزارشگری اختصاصی به صورت زنده روی آنتن شبکه ورزش پخش خواهد کرد.
در این دوره از مسابقات، تیم ایران با هدایت بهداد سلیمی و حضور عبدالله بیرانوند در دسته ۷۹ کیلوگرم، ایلیا صالحی پور در ۸۸ کیلوگرم، علی عالی پور و علیرضا معینی در ۹۴ کیلوگرم، علیرضا نصیری، مهدی کرمی و ابوالفضل زارع در دسته ۱۱۰ کیلوگرم و علی داودی و آیت شریفی در دسته ۱۱۰+ کیلوگرم حضور یافته است.
این دوره از مسابقات وزنه برداری جهان با حضور کشورهای مختلف از ۱۰ مهر آغاز شده است.