به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «مثبت ورزش» در چارچوب نودمین دوره از رقابت‌های وزنه برداری مردان جهان که از ۱۴ تا ۱۹ مهر با حضور قهرمانان کشورمان در نروژ آغاز می‌شود ، در ساعات مختلف و با گزارشگری اختصاصی به صورت زنده روی آنتن شبکه ورزش پخش خواهد کرد.

در این دوره از مسابقات، تیم ایران با هدایت بهداد سلیمی و حضور عبدالله بیرانوند در دسته ۷۹ کیلوگرم، ایلیا صالحی پور در ۸۸ کیلوگرم، علی عالی پور و علیرضا معینی در ۹۴ کیلوگرم، علیرضا نصیری، مهدی کرمی و ابوالفضل زارع در دسته ۱۱۰ کیلوگرم و علی داودی و آیت شریفی در دسته ۱۱۰+ کیلوگرم حضور یافته است.

این دوره از مسابقات وزنه برداری جهان با حضور کشور‌های مختلف از ۱۰ مهر آغاز شده است.