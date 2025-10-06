وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: طبق مصوبات دولت، امسال ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای کارگاه‌ها و صنایع کوچک تخصیص داده می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدرضا صالحی امیری امروز در بیست و دومین نشست شورای راهبردی وزارتخانه گفت: ۲۰ درصد از این اعتبار یعنی ۱۴ هزار میلیارد تومان به صنایع دستی و بوم‌گردی‌ها تعلق می یابد که در اختیار استانداری هاست.

وی افزود: در بحث صنایع دستی به جز تولید که به این شکل تامین اعتبار شده است؛ با مسئله آموزش، بازاریابی و صادرات هم مواجهیم.

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از حذف پیمان سپاری ارزی در بخش صادرات و نیز معافیت گمرکی کالاهای صنایع دستی به عنوان دو عامل تسهیل صادرات نام برد و گفت: کالاهای صنایع دستی در فهرست کدگذاری معافیت گمرک مصوب شده است.

صالحی امیری افزود: برگزاری نمایشگاه های دائم صنایع دستی در قالب خانه های صنایع دستی در استان‌ها، موجب می شود هنرمندان با بازار بدون واسطه روبرو شوند و به این ترتیب با حذف واسطه ها، فرایند عرضه و تقاضا تسهیل تر می شود.

وی با اشاره به اهمیت صنایع‌دستی در اقتصاد فرهنگی کشور گفت: صنایع‌دستی از جایگاهی ممتاز در میان ظرفیت‌های ملی برخوردار است؛ هنری که هم ریشه در تاریخ و فرهنگ کهن ایران دارد و هم می‌تواند نقشی مؤثر در ایجاد اشتغال پایدار و ارزآوری ایفا کند.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی افزود: در شرایطی که کشور به سمت تنوع‌بخشی به منابع درآمدی حرکت می‌کند، توجه به صنایع‌دستی به عنوان یکی از ارکان اقتصاد غیرنفتی، ضرورتی راهبردی است. این حوزه با تکیه بر مهارت، هنر و خلاقیت ایرانی، می‌تواند سهم مهمی در رشد تولید ملی و توسعه صادرات فرهنگی کشور داشته باشد.

صالحی امیری با تأکید بر نقش آموزش و بازاریابی در پویایی این بخش گفت: توانمندسازی هنرمندان، آموزش‌های تخصصی، ارتقای کیفیت تولید و توسعه بازار‌های داخلی و خارجی، از محور‌های اصلی برنامه وزارتخانه در سال جاری است. همچنین با تسهیل فرایند‌های گمرکی و کدگذاری محصولات صنایع‌دستی، مسیر صادرات هنرمندان ایرانی هموارتر شده است.

وی افزود: فرش دستباف ایرانی، سفال، خاتم، منبت و دیگر رشته‌های صنایع‌دستی، نه‌تنها جلوه‌ای از هنر ایرانی بلکه ظرفیت‌هایی بزرگ برای معرفی فرهنگ و تمدن ایران در عرصه جهانی هستند. ما با نگاه توسعه‌محور، در پی آن هستیم که صادرات این محصولات افزایش یابد و سهم صنایع‌دستی در تولید ناخالص ملی تقویت شود.

وزیر میراث فرهنگی تأکید کرد: با هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، حمایت‌های مالی و آموزشی و حضور فعال‌تر در بازار‌های جهانی، می‌توان آینده‌ای روشن برای صنایع‌دستی ایران رقم زد. این صنعت، شناسنامه فرهنگی کشور است و حمایت از آن به معنای پاسداشت هویت ملی و سرمایه انسانی ایرانی است .

صالحی امیری همچنین به تشریح سیاست‌های دولت در حوزه تعامل با ایرانیان خارج از کشور و صنایع‌دستی پرداخت و با تأکید بر لزوم بازنگری در نحوه ارتباط با ایرانیان مقیم خارج از کشور گفت: هدف ما حفظ هویت، تقویت تعلق خاطر و شکل‌دهی ارتباط پایدار فرهنگی، علمی و اقتصادی میان ایرانیان سراسر جهان با سرزمین مادری است.

وی با اشاره به تشکیل ساختار جدید دولت در حوزه تعامل با ایرانیان خارج از کشور افزود : دولت با نگاهی جامع و آینده‌نگر، ساختاری متشکل از چهار کمیسیون اصلی شامل کمیسیون آموزش، کمیسیون سیاسی، کمیسیون گردشگری و ایران‌شناسی و کمیسیون دیگری در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی را ایجاد کرده است. این ساختار با تصویب دولت و مشارکت نهاد‌های ذی‌ربط، مأموریت دارد ارتباطی پایدار، هدفمند و سازمان‌یافته میان دستگاه‌های اجرایی و جامعه ایرانیان مقیم خارج از کشور برقرار کند.

وزیر میراث‌فرهنگی با بیان اینکه «ایرانیان خارج از کشور یکی از سرمایه‌های عظیم ملی‌اند» گفت : براساس برآورد‌ها بین هفت تا نه میلیون ایرانی در خارج از کشور زندگی می‌کنند، اما متأسفانه تاکنون نظام آماری دقیق و سیاست‌های منسجم برای ارتباط پایدار با آنان وجود نداشته است. این در حالی است که بسیاری از آنان از نخبگان علمی، فرهنگی و اقتصادی جهان به‌شمار می‌روند و ظرفیت قابل‌توجهی برای توسعه ملی دارند.

صالحی‌امیری با تأکید بر اینکه باید «نگاه به ایرانیان خارج از کشور از رویکرد احساسی به رویکرد علمی و برنامه‌محور تغییر یابد» افزود : باید بر گردش دانش و هویت ایرانیان خارج از کشور تمرکز کنیم. هدف، حفظ و تداوم ارتباط فرهنگی، عاطفی و ملی است. هر ایرانی در هر نقطه از جهان بخشی از هویت ایرانی است و ما باید این پیوند را تقویت کنیم. باید ساختار‌هایی ایجاد کنیم که ایرانیان خارج از کشور بتوانند در مسیر اعتلای نام ایران در جهان نقش‌آفرینی کنند.

وی ضمن اشاره به حمایت دستگاه‌های ذی‌ربط از این رویکرد گفت : خوشبختانه در حال حاضر نگاه دستگاه‌های اجرایی نسبت به موضوع ایرانیان خارج از کشور مثبت است و همکاری مؤثری در این زمینه وجود دارد.

وزیر میراث فرهنگی همچنین درباره جشن‌های ملی و ظرفیت‌های فرهنگی ایران افزود : احیای آیین‌های اصیل ایرانی همچون مهرگان، نماد استمرار فرهنگ ایرانی است. این آیین‌ها باید به زبان روز بازتولید و در سطح جهانی معرفی شوند تا نقش پیونددهنده میان ایرانیان داخل و خارج از کشور ایفا کنند.

صالحی امیری در ادامه گزارشی از طرح‌های عمرانی و فرهنگی وزارتخانه ارائه داد و گفت: طرح بزرگ مجموعه فرهنگی شمس و مولانا در خوی، تاکنون بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و با تزریق اعتبارات لازم، پیش‌بینی می‌شود تا مهرماه سال آینده و هم‌زمان با بزرگداشت شمس و مولانا افتتاح شود. این مجموعه یکی از جاذبه‌های مهم گردشگری زیارتی و فرهنگی منطقه خواهد بود.

وی تأکید کرد: اکنون در نقطه‌ای ایستاده‌ایم که باید چند اقدام راهبردی بزرگ را آغاز کنیم. مهم‌ترین آنها، شکل‌دهی ارتباط پایدار و اعتمادمحور با ایرانیان خارج از کشور است. دولت مصمم است با بیشترین انعطاف، این ارتباط را تقویت کند و بر اساس سیاست آقای پزشکیان، هر ایرانی باید احساس کند ایران خانه اوست، در هر کجای جهان که باشد.