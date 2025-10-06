به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، قباد ناصری با قدردانی تلاش‌های مستمر و رویکرد جهادی کارکنان شرکت نفت و گاز مارون در راستای پایداری تولید اظهار داشت: برآیند تولید نفت حاصل از عملیات بر چاه‌های ترمیمی، تعمیری و توسعه‌ای در نیمه نخست سال جاری، مثبت ۴ هزار و ۱۰۰ بشکه در روز محاسبه شد که در نوع خود دستاوردی بزرگ به شمار می‌آید.

وی با بیان اینکه ۷۶ هزار بشکه نفت خام با استفاده از دستگاه‌های فراورش سیار نفت (MOT) و تفکیک گر سیار نفت (MOS) استحصال شده است، افزود: با اجرای ۳۲ اصلاحیه فرآیندی از جمله احداث ۱۷ کیلومتر خط لوله ۱۰ اینچ، تعمیر و نصب یک دستگاه نمک گیر برقی، انجام اصلاحیه‌های فرآیندی و نصب و راه اندازی دو دستگاه الکتروپمپ با ظرفیت‌های انتقال ۱۵ و ۶۰ هزار بشکه در روز نفت نمکی مجتمع صنعتی شماره ۵ به مجتمع صنعتی شماره ۳ مارون، از کاهش تولید به میزان ۲۶ هزار و ۵۰۰ بشکه در روز جلوگیری شد.

ناصری از موفقیت کارکنان شرکت در کوتاه کردن زمان تعمیرات اساسی به ویژه در زمان بندی تخلیه سلج مخزن نمک گیر ثقلی مجتمع صنعتی شماره ۵ مارون از ۳۵ به ۷ روز بدون آلودگی خاک با شستشوی رسوبات کف مخزن از طریق چرخش نفت و آب گرم، استفاده از وکیوم لودر ویژه تخلیه سلج و جایگزینی روش‌های بازرسی فنی خبر داد و تصریح کرد: در این طرح نیز از کاهش روزانه تولید نفت به میزان ۵۰ هزار بشکه در فصل سرد جلوگیری بعمل آمد.