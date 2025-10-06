به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، امام جمعه شهر سی‌سخت در مراسم یادواره شهدای امنیت گفت: زمانی بود که ایران سیم خاردار هم نداشت و به غرب وابسته بود اما در حال حاضر ایران مجهز به موشک‌های هایپر سونیک، نقطه زنی چند هزار کیلومتری است و به کسی وابسته نیست.

حجت الاسلام سید مصطفی واهبی زاده اظهار داشت: امروزه ایران اسلامی به برکت خون شهدا، اقتدار نیرو‌های مسلح و دلاور مردان نیروی انتظامی در امنیت کامل است ومردم با آرامش در حال زندگی هستند.

وی ادامه داد: در جنگ ۱۲ روزه ناجوانمردانه به کشورمان حمله کردند و دانشمندان و فرماندهان و جمعی از مردم را به شهادت رساندند، اما دیدید که چطور هیمنه آن‌ها در هم شکست و ناکام ماندند.

عباس رسولی فرماندار دنا نیز در این مراسم با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی و شهدای نیروی انتظامی گفت: فرزندان شهید والامقام "روان کیش" از شهدای امنیت استان که در هفته های گذشته به شهادت رسید، در مدارس شهرستان دنا مشغول به تخصیل هستند.

عباس رسولی خطاب به فرزندان این شهید والا مقام امسد و رضا که در دبیرستان معارف شهر سی‌سخت هستند افزود: پدر عزیز شما قبل از اینکه به درجه شهادت نائل شوند حافظ نظم و امنیت بودند، از افراد ارزشمند جامعه بودند.

وی ادامه داد: شهدا رفتند تا ما در امنیت و آرامش باشیم و الان هم که به درجه رفیع شهادت نائل آمدند از بالاترین مقامات در نزد پروردگار هستند ما قدردان پدر عزیز شما و همه شهدای عزیز هستیم.

فرمانده انتظامی دنا هم با اشاره به اینکه شهدای امنیت و آرامش با نثار جان خود امنیت و آرامش را برای ما به ارمغان آوردند گفت: شهدا قهرمانان گمنامی بودند که در سایه سکوت و گمنامی از امنیت و آسایش ما پاسداری کردند.

سرهنگ زمانی از شهدای نیروی انتظامی به عنوان نماد اقتدار و و صلابت ایران اسلامی نام برد و اظهار داشت: شهدای انتظامی با فداکاری و ایثار خود درخط مقدم مبارزه با جرائم و مبارزه با اشرار، قاچاقچیان و آشوبگران ایستادند.

امام جمعه سی سخت هم گفت: شهدای نیروی انتظامی نماد افتخار، اقتدار و عظمت ملت ایران هستند.

در بامداد شنبه ۲۹ شهریور سروان روح‌الله روان‌کیش، جانشین پاسگاه مختار و گروهبان‌یکم حمید رشیدی‌خواه در حال گشت‌زنی با خودروی سازمانی در سطح حوزه استحفاظی بودند که خودروی آنان در مسیر پل مختار دچار سانحه و واژگونی شد.