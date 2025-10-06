به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فخرالدین پیروزفر افزایش جذب بار به شبکه ریلی را از جمله سیاست‌های کلان راه آهن جمهوری اسلامی دانست و بیان کرد: بارگیری غلات در ایستگاه شوش به صورت ترکیبی با واگن در ایستگاه راه‌آهن این شهر آغاز شده است.

وی با اشاره به مزیت‌های فراوان استفاده از حمل و نقل ریلی برای جا به جایی کالا و بار افزود: این اداره کل آمادگی دارد در اتصال مستقیم زیرساخت ریلی به سیلو‌های غلات شوش مشارکت داشته باشد تا امکان بارگیری گندم با کاهش هزینه، سرعت بالا و بدون نیاز به حمل مضاعف فراهم شود.

ظرفیت مسافر ایستگاه راه آهن اندیمشک سه برابر می‌شود

مدیرکل راه آهن زاگرس با اشاره به آغاز طرح بهسازی ایستگاه راه آهن اندیمشک گفت: ظرفیت مسافر این ایستگاه از ۱۷۰ به ۵۱۵ نفر و وسعت آن نیز به بیش از سه برابر افزایش می‌یابد.

وی ادامه داد: ایستگاه راه آهن اندیمشک به عنوان یکی از ایستگاه‌های قدیمی کشور نیازمند بهسازی و به روز رسانی سیما و زیرساخت است به همین دلیل بهسازی این ایستگاه به عنوان اولویت در دستور کار قرار گرفته است.

پیروزفر با اشاره به تخصیص ۴۰۰ میلیارد ریال برای اجرای این طرح اظهارکرد: قرار گرفتن ایستگاه راه آهن در محدوده شهر اندیمشک موجب شده تا اجرای طرح‌های بهینه سازی نقش اساسی در ارتقای زیرساخت‌های این شهر داشته باشد.

جابه‌جایی افزون بر ۱۹۲ هزار نفر مسافر

مدیرکل راه‌آهن زاگرس با اشاره به نقش برجسته این راه آهن در جابه‌جایی ایمن و کم هزینه مسافران گفت: ۱۹۲ هزار و ۵۹۷ مسافر در ۶ ماهه نخست امسال توسط راه آهن زاگرس جابه‌جا شده است.

وی با بیان اینکه راه آهن ناحیه زاگرس دارای ۱۲ ایستگاه با ۲۲۵ کیلومتر حوزه استحفاظی است، افزود: ۲ هزار و ۹۶۵ رام قطار برای جابه‌جایی این تعداد مسافر در ۶ ماهه نخست سال به کار گرفته شده است.

بارگیری و تخلیه بیش از ۱۵۹ هزار تن بار در راه آهن زاگرس

پیروزفر با اشاره به نقش برجسته راه آهن زاگرس در توسعه و اشتغال گفت: ۱۵۹ هزار و ۹۸۷ تن انواع بار توسط ۲ هزار و ۶۱۶ واگن در راه آهن زاگرس در ۶ ماهه نخست امسال بارگیری و تخلیه شده است.

وی ادامه داد: رکورد ۳۳۱ میلیون و ۴۷۰ هزارو ۱۵۱ تن کیلومتر توسط راه آهن زاگرس در ۶ ماهه نخست امسال به ثبت رسیده است.