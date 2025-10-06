پخش زنده
وزیر امور خارجه در پیامی به مناسبت هفته نیروی انتظامی نوشت: فرماندهان و سربازان دلاور نیروی انتظامی حافظ امنیت و آرامش کشور هستند و نقش مهمی در مقابله با این چالشها ایفا میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدعباس عراقچی در پیامی به مناسبت هفته نیروی انتظامی، نوشت: با وجود محدودیتها، فشارها و تهدیدات متعدد برای ایجاد ناامنی، فرماندهان و سربازان دلاور نیروی انتظامی با تعهدی راسخ و جانفشانیهای بیوقفه، در کنار سایر نیروهای مسلح و دستگاههای امنیتی، حافظ امنیت و آرامش کشور هستند و نقش مهمی در مقابله با این چالشها ایفا میکنند. هفته نیروی انتظامی فرصت مناسبی است برای تقدیر از ایثار و شجاعت این عزیزان که مایه ثبات و آرامش جامعهاند. هفته نیروی انتظامی گرامی باد.