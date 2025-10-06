به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر عامل شرکت نفت و گاز اروندان گفت: این شرکت در راستای انجام وظایف خود در کنار تولید و ایفای مسئولیت اجتماعی و تحقق توسعه پایدار، همواره نسبت به محیط پیرامونی خود احساس تعهد کرده و در حوزه آموزش نیز گام‌های مؤثری برداشته است.

حمید دریس افزود: در همین راستا، در مهر سال جاری در مجموع بیش از ۱۰ هزار بسته تحصیلی میان دانش‌آموزان کم‌برخوردار شهر‌ها و روستا‌های حوزه تاسیساتی اروندان توزیع شد که پنج هزار بسته آن از طریق شرکت ملی نفت ایران و اروندان در اختیار کمیته امداد استان قرار گرفت و پنج هزار بسته دیگر نیز توسط پایگاه مقاومت بسیج این شرکت و از طریق مرکز بسیج شهید تندگویان در استان در حال توزیع است.

وی ادامه داد: با حمایت مدیریت شرکت ملی نفت ایران در حوزه مسولیت‌های اجتماعی، احداث یک مدرسه در شهرستان خرمشهر به پایان رسیده و در هفته دولت سال جاری افتتاح هم شد. همچنین تعدادی مدرسه برای بازسازی و ترمیم با ظرفیت شرکت نفت و گاز اروندان در دست اقدام است.