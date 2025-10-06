پخش زنده
امروز: -
تیم ملی واترپلو ایران امروز برای کسب سومین پیروزی و صعود به مرحله نیمه نهایی رقابتهای قهرمانی آسیا، از ساعت ۱۰:۳۰ به مصاف ازبکستان میرود و این دیدار به صورت مستقیم از شبکه ورزش پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه ورزش در سومین روز از برگزاری مسابقات واترپلو آسیا ۲۰۲۵، امروز دوشنبه ۱۴ مهر از ساعت ۱۰:۳۰، دیدار تیمهای ملی واترپلو ایران و ازبکستان را با گزارشگری اختصاصی و به صورت زنده پخش میکند.
یازدهمین دوره مسابقات قهرمانی ورزشهای آبی آسیا از ۱۲ تا ۲۰ مهر در هند در حال برگزاری است.
تیم ملی واترپلو ایران تاکنون مقابل تیم ملی چین و هنگ کنگ به پیروزی دست یافته است.