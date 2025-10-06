پخش زنده
در راستای توسعه تعاملات اقتصادی و ارتقای زیرساختهای گمرکی و انبارداری در شمالغرب کشور، کاظم سلیمی مدیرعامل انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران با سرکار خانم شهلا تاجفر، فرماندار شهرستان ماکو دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛در این دیدار که با هدف بررسی ظرفیتهای موجود در حوزه لجستیک، انبارداری و تسهیل خدمات گمرکی برگزار شد، دو طرف بر ضرورت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی برای تسریع در روند ترانزیت کالا و بهبود خدمات پشتیبانی تأکید کردند.
سرکار خانم شهلا تاجفر در این نشست با اشاره به موقعیت ویژه جغرافیایی ماکو در مسیر ترانزیت بینالمللی، اظهار داشت: ماکو به عنوان دروازه طلایی اقتصاد کشور، نیازمند توسعه متوازن زیرساختهای گمرکی و خدماتی است تا نقش واقعی خود را در چرخه تجارت ملی و منطقهای ایفا کند.
در ادامه، کاظم سلیمی نیز از فعالیتها و برنامههای آتی شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران، ارائه کرد و آمادگی این مجموعه را برای سرمایهگذاری، تجهیز و بهروزرسانی انبارهای گمرکی ماکو اعلام کرد.
وی همکاری نزدیک با فرمانداری و سایر نهادها را لازمه تحقق اهداف توسعهای در این حوزه دانست.