در نیمه اول امسال بیش از سه میلیارد مترمکعبی گاز در آذربایجانغربی مصرف شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره اندازهگیری و توزیع گاز شرکت گاز آذربایجانغربی گفت: میزان مصرف گاز طبیعی در استان طی ششماهه نخست امسال به سه میلیارد و ۱۵ میلیون مترمکعب رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال حدود یکونیم میلیون مترمکعب کاهش نشان میدهد.
علی محمودی، با بیان اینکه بیشترین میزان مصرف در این مدت مربوط به بخش نیروگاهی بوده است، افزود: این بخش با مصرف یک میلیارد و ۳۲۲ میلیون مترمکعب، ۴۴ درصد از کل گاز مصرفی استان را به خود اختصاص داده است.
محمودی اظهارکرد: پس از نیروگاهها، بخش خانگی و صنایع عمده در ردههای بعدی مصرف قرار دارند.
وی، با اشاره به اینکه مجموع مصرف سال گذشته گاز در استان هفت میلیارد و ۸۸۱ میلیون مترمکعب بود، گفت: اگرچه روند مصرف در نیمه نخست امسال اندکی کاهش یافته است، اما با توجه به افزایش تعداد مشترکان جدید و پیشبینی کاهش محسوس دمای هوا در فصل سرد پیشرو، احتمال رشد مصرف در نیمه دوم سال بسیار زیاد است.
محمودی تصریح کرد: مدیریت مصرف در ماههای سرد سال برای جلوگیری از افت فشار و تضمین پایداری جریان گاز در تمامی نقاط استان ضرورت دارد.
رئیس اداره اندازهگیری و توزیع گاز آذربایجانغربی اضافه کرد: صرفهجویی در مصرف گاز علاوه بر کمک به پایداری شبکه و جلوگیری از قطعی احتمالی، زمینه افزایش بهرهوری انرژی و کاهش هزینههای خانوار را نیز فراهم میسازد.