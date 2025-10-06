به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با تأکید بر لزوم پیش بینی ذخائر کافی برای شرایط بحران و همچنین ضرورت نظارت دقیق و مستمر بر توزیع کالا، تصریح کرد: قیمت برخی از کالا‌ها از شب تا صبح تغییر می‌کند و احساس می‌شود ضعف نظارت از علل گرانی هاست.

وی با اشاره به افزایش قیمت برخی میوه‌ها افزود: دولت باید نظارت داشته باشد. چرا باید قیمت محصولات کشاورزی از سر زمین تا به مصرف کننده نهایی برسد چند برابر افزایش پیدا کند؟!

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه برخی از تحریم‌ها در داخل کشور اتفاق می‌افتد، گفت: قیمت برنج ایرانی سر به فلک کشیده است و این نشان می‌دهد که نظارت کافی وجود ندارد. وزارت جهاد کشاورزی اگر نظارت دقیق داشته باشد، دچار خود تحریمی نمی‌شویم.

آیت الله حسینی بوشهری با اشاره به ارتباط بالای حیطه فعالیت‌های وزارت جهاد کشاورزی با زندگی روزمره مردم گفت: انتظار مردم از این وزارتخانه این است که قبل از اتفاق افتادن بحران، پیش بینی‌های لازم صورت گرفته باشد.

وی با اشاره به تلاش‌های دشمنان برای برهم زدن نظم و امنیت کشور افزود: با توجه به شرایط حساس و ویژه کشور، باید حالت آماده باش داشته باشیم و دچار غافلگیری نشویم.

رئیس جامعه مدرسین تأکید کرد: در شرایط کنونی همه نیرو‌ها باید بسیج شوند و جلوی کسانی که خواسته یا ناخواسته در زمین دشمن بازی می‌کنند را بگیرند، چرا که دشمن می‌خواهد با ایجاد نارضایتی رابطه مردم با نظام را گل آلود کند و از این مسیر کشور را به دست خود مردم از بین ببرد.

نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری افزود: رضایت مردم باید برای ما اصل اولی باشد. اگر مردم پای کار نظام نباشند، کار‌ها به سرانجام نخواهد رسید.

وی خطاب به مسئولین جهاد کشاورزی گفت: ضعف‌های موجود را بهبود دهید و پیش بینی‌های لازم را برای مقابله با هر گونه بحران احتمالی انجام دهید.

آیت الله حسینی بوشهری افزود: برخی می‌خواهند از شرایط سخت کشور سوء استفاده کرده و ثروت خود را چند برابر کنند، بنابراین باید نظارت‌ها افزایش یابد.

در ابتدای این دیدار، سجاد چهرگانی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم، گزارشی از اقدامات این سازمان برای مقابله با هرگونه بحران احتمالی در حوزه‌های مختلف از جمله تأمین نهاده‌های دامی و کالا‌های اساسی، مدیریت آب و کمک برای تأمین سوخت در شرایط بحران، ارائه کرد.

ارائه گزارش از شرایط و وضعیت فعلی استان قم در حوزه تولید و ذخیره نهاده‌های دامی و کالا‌های اساسی نیز از دیگر بخش‌های گزارش رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم بود.