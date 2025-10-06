رئیس اداره دیده‌‎بان سلامت بازار سرمایه، گفت: با بررسی ۲ گزارش­ ناهنجاری ارسال شده به سامانه دیده‌بان سلامت بازار سرمایه، در یک پرونده عضو هیات مدیره یک ناشر بورسی به پرداخت جریمه نقدی و سلب صلاحیت از تصدی سمت مدیریت در همه ناشران اوراق بهادار، نهاد‌های مالی محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بهاره شفیع زاده، با اشاره به این نکته که تعداد پاداش‌های پرداخت شده به گزارشگران ناهنجاری از بدو تاسیس این اداره (اواخر سال ۱۳۹۸) تاکنون به ۱۰ پاداش رسیده است، گفت: برای اولین بار در یکی از پرونده‌های مرتبط با حوزه فضای مجازی، عضو هیات مدیره ناشر بورسی مبادرت به انجام مشاوره سرمایه‌گذاری غیرمجاز و به ارائه اطلاعات خلاف واقع و گمراه کننده در فضای مجازی اقدام کرده بود که در بررسی‌های تکمیلی توسط همکاران این اداره، ارائه اطلاعات نهانی پیش از انتشار از طریق سامانه رسمی اطلاع‌رسانی ناشران (کدال) از طرف او نیز محرز شد.

نهایتاً هیات رسیدگی به تخلفات با استناد به موضوعات اتهامی و هم‌چنین گزارش‌های ارائه شده توسط همکاران اداره دیده‌بان سلامت، رای به پرداخت جریمه نقدی و هم‌چنین سلب صلاحیت از تصدی سمت مدیریت در کلیه ناشران اوراق بهادار، نهاد‌های مالی و تشکل‌های خود انتظام به مدت ۲ سال برای آنها صادر کرد.

او افزود: در گزارش ناهنجاری دیگری که آن نیز برای اولین بار در حوزه بازار اوراق بهادار اداره دیده‌بان سلامت بازار سرمایه به ثبت رسیده، مدیرعامل و عضو هیات مدیره یک ناشر فرابورسی متهم به انجام معاملات متکی بر اطلاعات نهانی شرکت‌های زیرمجموعه در یک نماد بوده است که با بررسی دقیق معاملات روند معاملاتی آنها و شرکت‌های زیرمجموعه در نماد از سوی همکاران این اداره، مورد اتهامی محرز شد و در این پرونده نیز عضو هیات مدیره شرکت از سوی هیات رسیدگی به تخلفات، محکوم به پرداخت جریمه نقدی شد.

رئیس اداره دیده‌بان سلامت بازار سرمایه در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو با اشاره به نحوه محاسبه پاداش به گزارشگران ناهنجاری گفت: براساس دستورالعمل حمایت و تشویق گزارشگران ناهنجاری در بازار سرمایه، مواردی که در خصوص پرونده، دعوای کیفری یا تخلف انضباطی طرح شده باشد، معادل ۱۰ تا ۳۰ درصد مجموع جرائم نقدی یا زیان احتمالی مورد تخمین جلوگیری شده، پس از تصویب در هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، به عنوان پاداش به گزارشگر ناهنجاری اعطا خواهد شد.

شفیع‌زاده، او با اعلام درگاه اینترنتی سامانه دیده‌بان سلامت بازار سرمایه به نشانی https://dideban.seo.ir از گزارشگران خواست تا گزارش‌های ناهنجاری احتمالی در ۴ حوزه تخصصی نهاد‌های مالی، ناشران، بازار اوراق بهادار و فضای مجازی را از طریق سامانه مذکور ارسال کنند.

شفیع‌زاده، با تاکید بر این که امکان ثبت گزارش‌ها به دو طریق «با نام و بی‌نام» امکان‌پذیر است، توضیح داد: افرادی که متقاضی دریافت پاداش هستند باید به طریق «با نام» گزارش خود را ثبت و برای اداره دیده‌بان سلامت ارسال کنند تا همان طور که اشاره شد، پس از بررسی و احراز شرایط ذکر شده در دستورالعمل حمایت و تشویق گزارشگران ناهنجاری، ۱۰ تا ۳۰ درصد جرایم، به عنوان پاداش به گزارشگر ناهنجاری تعلق گیرد.

او در پایان اطمینان داد: اطلاعات مربوط به گزارشگران ناهنجاری نزد سازمان بورس و اوراق بهادار «کاملا محرمانه» بوده و هیچ کس از این گزارش‌ها و گزارشگران آن مطلع نخواهد شد.