بانوی هنرمند نیشابوری، برگزیده جشنواره قرآن و عترت
بانوی هنرمند نیشابوری در رشته تذهیب، برگزیده بیستمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه جامع علمیکاربردی کشور شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور گفت: با توجه به ضرورت آشنایی بیشتر دانشگاهیان با معارف قرآنی و سیره اهل بیت (ع) و استفاده از ظرفیتهای برگزاری جشنوارههای فرهنگی و هنری برای هدایت استعدادهای دانشجویی، جشنواره قرآن و عترت به عنوان یکی از پایدارترین جشنوارههای دانشجویی برگزار شد.
حمیدرضا آتشی افزود: در مجموع، ۱۴ هزار و ۷۹۹ نفر در بیستمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه جامع علمیکاربردی کشور شرکت کردند که در این جشنواره، «اعظم حمیدی» بانوی هنرمند نیشابوری در رشته تذهیب، برگزیده شد.
وی ادامه داد: پس از پایان داوری آثار، ۹۲ اثر پذیرفته شد که بیشترین برگزیدگان از استانهای خراسان رضوی، تهران غرب، اصفهان و مازندران بودند.
این مسئول افزود: اعظم حمیدی، بانوی هنرمند نیشابوری در رشته تذهیب، برگزیده بیستمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه جامع علمیکاربردی کشور شد که با حضور دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و مسئولین دانشگاه جامع علمیکاربردی کشور، با اهدای لوح سپاس و تندیس، از وی تجلیل شد.