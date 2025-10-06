بانوی هنرمند نیشابوری در رشته تذهیب، برگزیده بیستمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه جامع علمی‌کاربردی کشور شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور گفت: با توجه به ضرورت آشنایی بیشتر دانشگاهیان با معارف قرآنی و سیره اهل بیت (ع) و استفاده از ظرفیت‌های برگزاری جشنواره‌های فرهنگی و هنری برای هدایت استعداد‌های دانشجویی، جشنواره قرآن و عترت به عنوان یکی از پایدارترین جشنواره‌های دانشجویی برگزار شد.

حمیدرضا آتشی افزود: در مجموع، ۱۴ هزار و ۷۹۹ نفر در بیستمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه جامع علمی‌کاربردی کشور شرکت کردند که در این جشنواره، «اعظم حمیدی» بانوی هنرمند نیشابوری در رشته تذهیب، برگزیده شد.

وی ادامه داد: پس از پایان داوری آثار، ۹۲ اثر پذیرفته شد که بیشترین برگزیدگان از استان‌های خراسان رضوی، تهران غرب، اصفهان و مازندران بودند.

این مسئول افزود: اعظم حمیدی، بانوی هنرمند نیشابوری در رشته تذهیب، برگزیده بیستمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه جامع علمی‌کاربردی کشور شد که با حضور دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و مسئولین دانشگاه جامع علمی‌کاربردی کشور، با اهدای لوح سپاس و تندیس، از وی تجلیل شد.