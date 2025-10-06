پخش زنده
امروز: -
دبیر جایزه ملی تامین مالی فناوری و نوآوری ایران از برنامهریزی برای برگزاری نخستین دوره جایزه ملی تامین مالی فناوری و نوآوری ایران (INTIFA) با هدف شناسایی و تقدیر از پیشگامان حوزه تامین مالی فناوری و نوآوری ایران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سید امیرحسام بهروز امروز ۱۴ مهرماه در نشست خبری نخستین دوره جایزه ملی تامین مالی فناوری و نوآوری ایران اظهار داشت: جایزه ملی تامین مالی فناوری و نوآوری ایران در راستای شناسایی و تجلیل از پیشگامان و افراد موثر تامین مالی حوزه علم، فناوری و نوآوری کشور و معرفی ابزارهای نوین و نوآوریهای مالی در حوزه فناوری و نوآوری ۲۱ مهرماه جاری برگزار میشود.
وی با بیان اینکه جایزه ملی تامین مالی فناوری و نوآوری ایران از سال جاری به صورت سالیانه از سوی انجمن سرمایهگذاری خطرپذیر اهدا خواهد شد، افزود: نخستین دوره جایزه ملی تامین مالی فناوری و نوآوری با مشارکت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی، معاونت فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دبیرخانه کارگروه صندوقهای پژوهش و فناوری برگزار میشود.
دبیر جایزه ملی تامین مالی فناوری و نوآوری ایران گفت: در این جایزه قرار است نهادهای پیشرو و اثرگذار در بخشهای حوزه تسهیلات، ضمانتنامه، سرمایهگذاری خطرپذیر، تامین مالی جمعی، فرشتگان کسبوکار و سرمایهگذاری بخشی (تخصصی) معرفی و تقدیر شوند.
به گفته بهروز، تقدیر از ابزارهای نوین و نوآوری در تامین مالی استارتاپها و شرکتهای دانشبنیان، تقدیر از پیشکسوتان و افراد شاخص فعال در حوزه تامین مالی فناوری و نوآوری از دیگر بخشهای این جایزه به شمار میرود.
وی در ادامه در ارتباط با مخاطبان نخستین جایزه فناوری و نوآوری نیز اظهارکرد: افراد و نهادهایی که در حوزه تامین مالی فناوری و نوآوری ایران فعالیت میکنند شامل بانکها، صندوقهای پژوهش و فناوری، نهادهای سرمایهگذاری، صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر شرکتی (CVC)، فرشتگان کسب و کار و سکوهای تامین مالی جمعی، مخاطبان این جایزه محسوب میشوند.
دبیر جایزه ملی تامین مالی فناوری و نوآوری ایران یادآورشد: در این جایزه همچنین از برترین مجموعههای فناور فعال در حوزه هوش مصنوعی و نانوفناوری تقدیر خواهد شد.