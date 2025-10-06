پخش زنده
امسال کشاورزان شهرستان کبودراهنگ، بیش از ۶۵۰ هکتار ذرت علوفهای کشت کردهاند و پیش بینی میشود بیش از ۴۰ هزار تن ذرت علوفهای برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کبودراهنگ گفت: امسال در این شهرستان ۶۵۰ هکتار ذرت علوفه و دانهای کشت شده و متوسط برداشت ذرت علوفهای ۶۰ تا ۷۰ تن در هر هکتار و ذرت دانهای حدود ۱۲ تن در هکتار است.
علی سرخوش افزود: ۱۰۰ درصد زمینهای ذرت علوفهای شهرستان به شکل قطرهای نوار تیپ کشت شده است و از آنجایی که ذرت علوفهای در زمان کوتاهی به برداشت می رسد بهروری آبی بالایی دارد.
او تأکید کرد: کشاورزان ذرت علوفهای برداشت شده را به دامداریهای شهرستان و استانهای مجاور ارسال می کنند.
پیش بینی میشود امسال از زمینهای کشاورزی ذرت علوفهای شهرستان کبودراهنگ بیش از ۴۰ هزارتن محصول برداشت شود.