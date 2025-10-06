پخش زنده
بهرغم همه هشدارها درباره زیانهای اقتصادی هنگفت ناشی از تعطیلی دولت فدرال آمریکا، همچنان تعطیلی دولت این کشور ادامه دارد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از تقریبا یک هفته قبل همه سازمانها و وزارتخانههای آمریکا تعطیل است و سران دو حزب سیاسی امریکا هر یک دیگری را مقصر این تعطیلی معرفی میکنند.
در این شرایط ترامپ رئیس جمهور آمریکا که به دستور او هزاران کارمند آمریکایی همزمان با این تعطیلی اخراج شدهاند، دموکراتها را مقصر این اخراجها میداند.
سوزان دلبن عضو کنگره آمریکا در این باره گفت: در شرایطی که برخلاف وعدههای ترامپ، قیمتها و هزینهها همچنان در سراسر کشور در حال افزایش است، مراقبتهای بهداشتی میلیونها آمریکایی کاهش یافته و مردم آمریکا از این وضع عصبانی هستند، زندگی میلیونها آمریکایی به خاطر تعطیلی دولت به خطر افتاده و مردم نگرانند که اگر این وضع ادامه پیدا کند، چه بر سرشان خواهد آمد. دولت هم کاملا با بی تفاوتی با این موضوع برخورد میکند.