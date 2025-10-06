پخش زنده
امروز: -
رئیس سازمان دامپزشکی کشور بر نقش «حاکمیتی» این سازمان در امنیت غذایی و سلامت جامعه تاکید کرد و از تلاشها برای جلوگیری از تغییرات ساختاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا رفیعیپور، امروز در برنامه سلام خبرنگار شبکه خبر، در پیامی به مناسبت روز ملی دامپزشکی، نسبت به هرگونه تغییر ساختاری و کوچکسازی در بخشهای حاکمیتی این سازمان ابراز نگرانی کرد.
وی با اشاره به ابلاغ تصویبنامه شورای عالی اداری در مورد وزارت جهاد کشاورزی که مبتنی بر ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم کشور است و هدف آن انجام کوچکسازی دولت است، تاکید کرد که سازمان دامپزشکی دستگاهی است که فعالیتهای آن صد در صد حاکمیتی است.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور هشدار داد که قدمت دامپزشکی در ایران (شامل سازمان، تحقیقات و دانشکدهها) بیش از ۱۰۰ سال است و هرگونه دخل و تصرف یا حذف و اضافه در این سازمان میتواند مخاطرهآمیز باشد.
علیرضا رفیعیپور افزود: اقدامات دامپزشکی واکنش سریع است؛ زیرا اگر یک بیماری دامی مراقبت نشود، دهها هزار میلیارد تومان به آن صنعت خسارت وارد میکند و اگر بیماری مشترک دام و انسان کنترل نشود، خسارت سنگینی به جامعه انسانی وارد خواهد شد.
وی در توضیح اهمیت این سازمان ۵۰ هزار نفری، وظیفه اصلی دامپزشکی را حفظ و حراست از جان مردم در حوزه غذا و فرآوردههای خام دامی و همچنین حراست از اقتصاد دوم کشور (سرمایه دامی) دانست.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور با اشاره به شعار محوری سازمان که "خوراک دامی سالم، دام سالم را رقم میزند. دام سالم، غذای سالم و غذای سالم، انسان سالم را". این مسئولیت را حیاتی دانست.
رفیعیپور اعلام کرد که به مناسبت ۱۴ مهر و هفته دامپزشکی، برنامههای ویژهای در پایتخت و سراسر کشور برگزار میشود. وی همچنین به نقش پررنگ سازمان در تولید ملی اشاره کرد و گفت: ما سالانه ۱۸ میلیون تن فرآورده خام دامی شامل شیر، گوشت قرمز، گوشت سفید، تخممرغ، عسل و آبزیان تولید میکنیم.
وی تاکید کرد که این تولیدات باید سالم، با کیفیت و بهداشتی در اختیار مصرفکنندگان داخلی و خارجی قرار گیرد، زیرا بسیاری از این محصولات صادر میشوند.
رئیس سازمان دامپزشکی کشور افزود: تولیدات دامی ایران در منطقه جزو کشورهای موفق بوده و از نظر تولیدات دامپزشکی بین یک تا ۱۰ دنیا هستیم.
رئیس سازمان دامپزشکی در پایان تأکید کرد که این سازمان با ایجاد ۳ تا ۵ درصد هزینه برای تولید، از ۱۰۰ درصد سرمایهگذاری تولید حمایت میکند.