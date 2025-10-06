پخش زنده
امروز: -
معاون نظارت بر بازار شرکت بورس تهران تاکید کرد: سرمایهگذاران به سیگنالهای خرید و فروش در شبکههای اجتماعی اعتماد نکنند .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، محمدرضا شاهنظری، گفت: یکی از آسیبهای جدی بازار سرمایه در سالهای اخیر، رشد کانالها و صفحات مجازی دارای محتوای فعالیت موسوم به «سیگنالفروشی»، «ارائه سیگنال رایگان»، «سبدگردانی» یا ترکیبی از این موارد است.
این کانالها با سوءاستفاده از آگاهی غیرکافی یا هیجان برخی سهامداران خرد، سهامی را که در اختیار دارند بهعنوان فرصت ویژه سرمایهگذاری سودآور معرفی میکنند. گردانندگان این گروه از کانالها و صفحات مجازی، در مواردی نیز بدون این که هویت اصلی خود را مشخص کنند، نام کاربری و رمز عبور دنبالکنندگان خود را با وعدههای غیرواقعی جهت سرمایهگذاری سودآور از ایشان دریافت میکنند؛ این در حالی است که نیت اصلی این اقدامات در هر دو حالت ارائه سیگنال معاملاتی یا سبدگردانی غیرمجاز از طریق فضای مجازی، اغوای اشخاص است.
او ادامه داد: در بسیاری از موارد آنها پس از جذب خریدار و ایجاد صف تقاضا، شروع به فروش همان سهم میکنند و در واقع سود خود را از زیان برخی سهامداران ناآگاه تأمین میکنند و در صورت زیانده بودن سیگنال ارائه شده یا سبدگردانی از طریق دسترسی برخط ایشان نیز به دلیل مشخص نبودن هویت گردانندگان کانالها و صفحات در برخی موارد، شناسایی مجرمان، اقدام حقوقی در خصوص آنها و بازگرداندن آسیبهای ریالی ایجاد شده زمانبر، دشوار و حتی بعضاً غیرممکن است.
شاهنظری با تأکید بر اینکه چنین رفتارهایی مصداق اغوای بازار و دستکاری قیمتی است، تاکید کرد: «این شیوهها نهتنها به سرمایه مردم لطمه میزند بلکه سلامت و شفافیت بازار سرمایه را نیز مخدوش میکند و یکی از مأموریتهای اصلی معاونت نظارت بر بازار بورس تهران، جلوگیری از چنین رفتارهای مخل نظم بازار است».
او در ادامه به اقدامات نظارتی اشاره کرد و افزود: ارکان نظارتی بازار سرمایه ازجمله شرکت بورس تهران تا حد امکان فعالیتهای مشکوک را به صورت مستمر رصد کرده و هرجا که شواهدی از دستکاری قیمتی یا اغوا و فریب سهامداران مشاهده شود، در مرحله اول با اقداماتی همچون ارسال هشدارهای نظارتی سیستمی، ابلاغ تذکرات اداری، محدودسازی دسترسی برخط، تأیید نکردن معاملات مربوط و توقف نماد (مطابق ماده ۱۸ یا ماده ۱۹ مکرر دستورالعمل اجرائی نحوه انجام معاملات) اقدامات پیشگیرانه و نظارتی انجام میگیرد؛ در مراحل بعد نیز موضوع با همکاری نهادهای انضباطی و قضایی پیگیری میشود.
بورس تهران همچنین علاوه بر برخورد انضباطی یا حقوقی با متخلفان، بر آموزش و فرهنگسازی نیز تأکید دارد، زیرا پیشگیری از طریق افزایش آگاهی عمومی اثربخشتر خواهد بود.