فرماندار اسکو بر لزوم آمادهسازی زیرساختها برای اجرای موفق نهضت ملی مسکن در این شهرستان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی محمدباقر آقایی در جلسه بررسی زیر ساختهای شهر سهند با اشاره به تخصیص بیش از ۶۰ درصد از مساکن طرح نهضت ملی مسکن استان به شهرستان اسکو، این موضوع را همزمان دارای مزایا و چالشهایی دانست.
وی با بیان اینکه موفقیت این طرح بزرگ ملی در گرو آمادهسازی بهموقع زیرساختهای لازم است، پایبندی کامل شرکت عمران و تمام دستگاههای خدمترسان به تعهدات خود را خواستار شد.
آقایی با اشاره به مشکلات پیشآمده در اجرای چهار فاز قبلی خاطرنشان کرد: متأسفانه گاهی شاهد هستیم که برخی دستگاهها مسئولیتهای خود را به درستی انجام نمیدهند.
فرماندار شهرستان اسکو هشدار داد: مردم نباید هزینههای ناشی از برنامهریزی نادرست و تعلل در اجرای پروژه را متحمل شوند بهترین فرصت برای ایجاد و تکمیل زیرساختها در مرحله پنجم این طرح است تا از تحمیل هزینههای اضافی به دولت و مردم جلوگیری شود.
فرماندار اسکو هدف اصلی نهضت ملی مسکن را تأمین مسکن برای قشر کمدرآمد و زحمتکش جامعه عنوان کرد و هشدار داد: مسئولیت ناپذیری و کمکاری مدیران در اجرای این طرح، میتواند موجب زیر سؤال رفتن دولت و نظام شود.