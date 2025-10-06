به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سرپرست اداره کل راه و شهرسازی با اشاره به ادامه عملیات روسازی، ریل گذاری و پیشرفت هفت درصدی آن گفت:این خط آهن از ایستگاه حسن آباد شروع می‌شود و بعد از ۴۵ کیلومتر به ایستگاه سفیددشت در کیلومتر ۷۰ به فرخشهر و در کیلومتر ۹۰ به ایستگاه شهرکرد می‌رسدکه در طول این خط، سه ایستگاه وجود دارد که دو ایستگاه آن مسافری است.

سید احسان حسینی افزود:راه‌آهن مبارکه- سفیددشت- شهرکرد از چهار قطعه به طول ۴۱ کیلومتری با پیشرفت ۷۴ درصد، ۲۲ کیلومتری با پیشرفت ۹۷ درصد، قطعه ۱۷ کیلومتری با پیشرفت ۶۵ درصدی و قطعه ۱۰ کیلومتری با پیشرفت ۸۷ درصدی تشکیل شده است.

حسینی گفت: مجموع پیشرفت فیزیکی عملیات زیرسازی این خط آهن ۸۰ درصد است و شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل‌ونقل در نظر دارد تا قبل از پایان سال آن را به اتمام برساند.

وی افزود:در راه آهن مبارکه- سفیددشت- شهرکرد ۹ پل بزرگ با پیشرفت فیزیکی ۴۲ درصد، ۱۲ تقاطع با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد و ۱۵ دستگاه تونل به‌طول ۵.۳ کیلومتر با پیشرفت فیزیکی ۷۵ درصد در دست ساخت است.

در صورت تامین چهار همت اعتبار، این طرح تا پایان دولت چهاردهم تکمیل می‌شود.