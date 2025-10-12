پخش زنده
چهار ورزشکار استان سمنان برایِ اعزام به المپیاد تنیس روی میز دانشآموزی کشور معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، هما رویانینژاد ،گیتا سادات موسوی و باران یارمحمدی از شاهرود و فاطمه موسائیان از دامغان به ترتیب عناوین اول تا چهارم مسابقات انتخابی المپیاد استعدادهای برتر تنیس روی میز استان سمنان را کسب کردند .
این مسابقات به میزبانی شاهرود برای ورود به مسابقات استعدادیابی کشور برگزار شد .
مسابقات المپیاد استعدادیابی قهرمانی کشور ۲۲ تا ۲۶ مهر در کرمان برگزار می شود.