به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، هما رویانی‌نژاد ،گیتا سادات موسوی و باران یارمحمدی از شاهرود و فاطمه موسائیان از دامغان به ترتیب عناوین اول تا چهارم مسابقات انتخابی المپیاد استعدادهای برتر تنیس روی میز استان سمنان را کسب کردند .

این مسابقات به میزبانی شاهرود برای ورود به مسابقات استعدادیابی کشور برگزار شد .

مسابقات المپیاد استعدادیابی قهرمانی کشور ۲۲ تا ۲۶ مهر در کرمان برگزار می شود.



