به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سرهنگ پاسدار حسن رضایی، مسئول بسیج سازندگی سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد، گفت: این همایش از ۱۴ تا ۱۶ مهرماه ۱۴۰۴ به میزبانی قرارگاه اقتصاد مقاومتی سازمان بسیج سازندگی سپاه فتح برگزار خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به اینکه این همایش برای اولین بار در کهگیلویه و بویراحمد برگزار می‌شود، خاطرنشان کرد: این همایش با حضور مدیران اقتصاد مقاومتی بسیج سازندگی کشور در استان برگزار خواهد شد.

رضایی گفت: ما بر این باوریم که این رویداد فرصت مناسبی برای گردهمایی مدیران و کارشناسان در جهت تبادل تجربیات و ارائه راهکار‌های نوین در راستای تقویت اقتصاد مقاومتی در سطح کشور است.