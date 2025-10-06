مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان از ثبت ۱۶۷ میلیون و ۴۰۹ هزار و ۲۰۳ تردد خودرو در جاده‌های استان در نیمه نخست امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد جولانژاد گفت: در ۶ ماهه نخست امسال، ۱۶۷ میلیون و ۴۰۹ هزار و ۲۰۳ تردد خودرو در جاده‌های استان به ثبت رسید که باتوجه به اینکه این شاخص در مدت مشابه پارسال ۱۵۵ میلیون و ۱۵۷ هزار و ۲۰ تردد بوده است، رشد ۸ درصدی نشان می‌دهد.

وی درخصوص تعداد تردد خودرو‌های سنگین در جاده‌های استان، اظهار داشت: در نیمه نخست پارسال، ۲۵ میلیون و ۱۸۶ هزار و ۷۳۴ تردد به ثبت رسید که این رقم با کاهش یک درصدی در این مدت، به ۲۴ میلیون و ۸۴۲ هزار و ۵۶۳ تردد رسیده است.

جولانژاد با بیان اینکه محور‌های خرمشهر-آبادان، شوش-اهواز و اهواز-شوش به دلیل موقعیت اقتصادی، صنعتی و ترانزیتی خود، همواره جزو پرترافیک‌ترین و پرترددترین محور‌های استان محسوب می‌شوند، تصریح کرد: در محوز خرمشهر-آبادان ۴ میلیون و ۲۸۰ هزار و ۳۵۵ دستگاه، در محوز شوش-اهواز ۳ میلیون و ۹۹۱ هزار و ۴۹۶ دستگاه و محور اهواز-شوش نیز ۳ میلیون و ۹۱۲ هزار و ۶۶۰ دستگاه وسیله نقلیه از طریق دوبین‌های تردد شمار مشاهده و ثبت شده است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان با تاکید بر اهمیت مدیریت ترافیکی و ایمنی در این محور‌ها بیان داشت: افزایش حجم تردد به‌ویژه در بخش حمل‌ونقل سنگین، لزوم توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای، بهسازی و نگهداری مستمر مسیرها، و ارتقای سامانه‌های نظارتی و هوشمند را بیش از پیش ضروری کرده است.

وی عنوان کرد: این اداره‌کل با بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند ثبت تردد، به‌صورت مستمر وضعیت عبور و مرور وسایل نقلیه را پایش کرده و نتایج آن را در برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای و ایمنی راه‌ها لحاظ می‌کند.