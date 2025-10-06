به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، از روز گذشته کاهش محسوس دما به ویژه درنیمه شمالی استان رخ داد.

در این مدت کمینه دمای هوا در شهر زاهدان به هشت درجه سانتیگراد رسید.

همچنین در پی تشدید توفان در سیستان؛ هواشناسی توصیه کرده هنگام وقوع گردوخاک، بیماران تنفسی، سالمندان و کودکان از تردد غیرضروری پرهیز و همچنین با رعایت نکات ایمنی در تردد‌های جاده‌ای، محافظت از گلخانه‌ها و محصولات کشاورزی در دستور کار قرار بگیرد.