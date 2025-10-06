برخورد با انشعابات و چاه‌های غیرمجاز دشت مشهد، از مهمترین برنامه‌های قرارگاه پایش آب است.

برخورد با انشعابات و چاه‌های غیرمجاز دشت مشهد، برنامه‌ قرارگاه پایش آب

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، معاون استاندار و فرماندار مشهد در جلسه قرارگاه عملیاتی پایش آب مشهد، با اشاره به تنش آبی شدید این کلانشهر، گفت: در سال‌های قبل سهم سد‌های مشهد در تامین آب شرب، بیش از ۷۰ درصد بود؛ اما هم اینک با توجه به خشکسالی‌های چند سال اخیر، این عدد به ۲۸ درصد رسیده است.

سیدحسن حسینی افزود: حفر و تجهیز چاه‌های جدید، اجرای طرح انتقال آب از یال شمالی هزار مسجد با ظرفیت ۵۰ میلیون متر مکعب، پیگیری طرح جابجایی پساب با چاه‌های کشاورزی با حجم ۲۶۰ میلیون مترمکعب پساب و بهره برداری از سد شوریجه تا پایان سال، از اقدامات در دست اقدام است.

وی در ادامه یادآور شد: دولت توجه ویژه‌ای به موضوع آب مشهد دارد و جلسات خوبی با وزیر نیرو و نمایندگان مجلس برگزار شده است که امیدواریم شاهد ثمرات آن باشیم.

فرماندار مشهد وضعیت منابع سطحی و سد‌های تامین آب مشهد را بحرانی دانست و گفت: در چهارمین سال خشکسالی هستیم و اکنون سد دوستی کمتر از چهار درصد و و سد‌های اطراف مشهد نیز همین حجم آب دارند؛ بر این اساس پاییز امسال شرایط بسیار نامناسب است و باید مدیریت مصرف صورت گیرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد هم در این جلسه با تشریح وضعیت آب شهر مشهد گفت: امسال افزایش دمای هوا و کاهش نزولات آسمانی باعث شد مصرف از ۱۲ هزار و ۹۴۰ لیتر در ثانیه (در شرایط اوج مصرف سال گذشته)، به ۱۱ هزار و ۳۰۰ لیتر کاهش یابد.

حسین اسماعیلیان هدف از تشکیل قرارگاه پایش آب مشهد را برنامه ریزی برای مدیریت مصرف و تامین آب کلانشهر مشهد دانست و اظهار امیدواری کرد: در پاییز و زمستان امسال شاهد بارش‌های مناسب باشیم.