به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان بوکان در این مراسم گفت: مسابقات ژیمناستیک قهرمانی کشور در چهار رده سنی و با شرکت بیش از ۳۴۰ ورزشکار از سراسر کشور ماه جاری به میزبانی شهر تبریز برگزار شد.

احمد نصرالهی افزود: در این مسابقات مهران یزدانی، مقام سوم رشته حرکات زمینی، رادوین صدیقی‌راد، مقام سوم رشته پارالل و ژیار احمدنژاد، مقام سوم رشته حرکات زمینی را کسب کردند.

نصرالهی اظهارکرد: به همین منظور باحضور جمعی از مسئولان و خانواده‌های ورزشکاران و ورزش دوستان در مراسمی با اهدای لوح و هدایایی از این ورزشکاران و مقام‌آوران تجلیل شد.

همچنین در این مراسم از مربیان پرتلاش و با اخلاق این ورزشکاران، آقایان کمال لیلی و شورش آریاپورکه نقش مهمی در موفقیت این ورزشکاران ایفا کردند، قدردانی شد.