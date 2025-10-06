بمنظور جلوگیری از تخریب منابع طبیعی، دامداران واجد شرایط باید پروانه چرا خود را در هنگام ورود به مراتع به همراه داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنا به اعلام اداره کل منابع‌طبیعی و آبخیزداری خوزستان ، در راستای حفظ، احیاء، توسعه و بهره برداری اصولی از جنگل‌ها و مراتع، و بمنظور جلوگیری از تخریب منابع طبیعی که یک وظیفه ملی است، رعایت برخی موارد از طرف دامداران الزامی است.

ورود به مناطق قشلاقی خوزستان برای کلیه دامداران صاحب پروانه چرا از تاریخ ۱۵ آبان ۱۴۰۴ و صرفا جهت استفاده از علوفه پس چر مزارع، و بهره برداری از مراتع مستند به مفاد مندرج در پروانه مرتعداری از تاریخ یکم دی ماه ۱۴۰۴ می‌باشد.

لازم به ذکر است دامداران واجد شرایط می‌بایست پروانه چرا خود را در هنگام ورود به مراتع به همراه داشته تا مشکلات بعدی توسط اکیپ‌های مستقر در مبادی ورودی برای آنها ایجاد نشود.

پروانه چرا بایستی قبل از ورود به مرتع حداکثر تا تاریخ ۱/۱۰/۱۴۰۴ تمدید شود، در غیر این صورت دامدارانی که پروانه آنها تا تاریخ مذکور تمدید نشده باشد همانند دامداران فاقد پروانه تلقی و برابر مقررات با آنها برخورد می شود.

همچنین ورود به مراتع قشلاقی استان برای کلیه دامداران بدون پروانه چرا ممنوع است و حق چرا و بهره برداری از مراتع را ندارند در غیر اینصورت متخلفین توسط اکیپ‌های سیار کنترل پروانه چرا به محاکم قضایی معرفی خواهند شد.

عدم رعایت موارد فوق جرم تلقی و بر اساس ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب اسفند ماه ۱۳۸۰ و ماده ۴۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها، مراتع وآبخیزداری کشور متخلف به مراجع قضایی معرفی و به ازای هر واحد دامی، مبلغ 22 میلیون و پانصد هزار ریال همراه با خسارت وارده به مرتع جریمه خواهد شد.