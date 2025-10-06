به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علیرضا کاظمی در مراسم افتتاح سه هزار و دهمین مدرسه برکت در روستای بگوردی سفلی در استان لرستان گفت: این مدرسه که امروز به بهره برداری رسید، نمونه و الگوست که همه تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای تعلیم و تربیت آینده سازان این کشور را دارد.

کاظمی به الویت نخست وزارت دولت در توسعه عدالت آموزشی ااشاره کرد و افزود: هزار مدرسه کانکسی تاکنون ساماندهی شده و هزار مدرسه سنگی نیز در حال ساماندهی است. وی همچنین گفت: بیش از ۷ هزار و هفتصد طرح آموزشی نیز به همت مسئولان در حال ساخت است. وزیر آموزش و پرورش گفت: بیش از ۲۴۰۰ طرح آموزشی نیز هفته آینده با حضور رئیس جمهور افتتاح می‌شود.

کاظمی به کیفیت بخشی نظام تعلیم و تربیت اشاره کرد و افزود: برنامه‌های وسیعی برای توانمندی معلمان و تجهیز کلاس‌های درس به فناوری‌های روز جهان و استاندارد‌های آموزشی در حال اجراست که می‌تواند به افزایش کیفیت در تعلیم و تربیت دانش آموزان کمک کند.

به گفته وزیر آموزش و پرورش، برای کیفیت بخشی آموزشی بیش از چند هزار بسته آموزشی برای معلمان آماده شده است که همچنان در حال توسعه این بسته‌ها هستیم.

وی گفت: قرار است بسته‌های بهداشتی، پرورشی، محیط زیستی و ورزشی برای مدارس استاندارد سازی شود. وزیر آموزش و پرورش گفت: توجه به فعالیت‌های پرورشی و علمی برای هویت ملی و دینی از مهمترین کارهایست که در دستور کار وزارت آموزش و پرورش قرار دارد.