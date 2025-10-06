به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، به طور میانگین از هر هکتار ۶۰ تا ۷۰ تن ذرت برداشت و برای صرفه‌جويی در مصرف آب آبیاری بسیاری از مزارع به صورت قطره ای آبیاری می‌شود.

محصولی که با هدف تأمین خوراک دام در شهرستان رزن کشت می شود و حالا فصل برداشت آن فرا رسیده است.

برداشت ذرت که تا نیمه آبان ماه ادامه دارد، علاوه بر تأمین علوفه دام های رزن به خارج از شهرستان نیز ارسال می شود.

این محصول به شکل آبیاری قطره ای آبیاری می شود.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان رزن گفت: امسال ۲۰۰هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان زیر کشت ذرت رفته است.

شهریار شعبانی افزود: امسال پیش بینی می‌شود بیش از ۱۳هزار تن ذرت از سطح مزارع این شهرستان برداشت شود.