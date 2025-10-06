به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، این مدرسه در زمینی به مساحت ۳ هزار و ۵۰۰ متر مربع با اعتبار ۱۲ میلیارد تومان ساخته شده و دارای ۱۰ کلاس ،یک نماز خانه و ۲ کارگاه آموزشی مهارت است.

حجت السلام میثم امرودی مدیر عامل جامعه تعلیمات اسلامی کشور در مراسم افتتاح این مدرسه گفت: ۱۷ هزار دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی در ۱۰۷ مدرسه تحت پوشش جامعه تعلیمات اسلامی در شهر‌های کشور تحصیل میکنند

وی افزود: با افتتاح این مدرسه در دامغان و ۲ مدرسه دیگر تا هفته آینده در دیگر شهر‌های کشور، تعداد مدارس تحت پوشش جامعه تعلیمات اسلامی به ۱۱۰ مدرسه خواهد رسید .

وی گفت: سال آینده هم قرار است ۵ مدرسه ویک اردوگاه وابسته به جامعه تعلیمات اسلامی در کشور افتتاح خواهد شد