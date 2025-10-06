به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ متخصص پزشکی هسته ای وحید خلیلی گفت: رادیو دارو‌ها بعد از تزریق به اندام‌های بیمار وارد می‌شوند و بعد از تصویربرداری جزئیات تشخیصی وسیعی در اختیار پزشک معالج قرار می‌گیرد.

معاون توسعه مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین اراک هم گفت: پزشکی هسته‌ای در تشخیص بیماری‌ها به خصوص امراض قلبی، عروقی، ریوی و سنجش تراکم استخوان کاربرد بسیاری دارد و همچنین از رادیو دارو‌ها و روش‌های هسته‌ای برای درمان انواع سرطان‌ها استفاده می‌شود.

سید امید آل یاسین افزود: روزانه ۱۰۰ مراجعه کننده برای تشخیص زود هنگام سرطان و درمان آن به مرکز پزشکی هسته‌ای امیرالمومنین مراجعه می‌کنند.

رئیس بیمارستان آیت الله خوانساری اراک هم گفت: رادیو دارو‌ها در درمان سرطان‌های تیروئید، پروستات، استخوان و ... کاربرد‌های وسیعی دارد.

آذین احمدی افزود: لوتشیوم و تکنسیم دو رادیو داروی پرکاربرد در درمان و تشخیص بیماری سرطان است.

سرطان دومین عامل مرگ و میر در جهان است و سالانه ۱۳۱ هزار ایرانی به آن مبتلا می‌شوند.

استفاده از رادیو دارو‌ها در تشخیص و درمان این بیماری در کنار شیمی درمانی و رادیو تراپی امید بیماران سرطانی برای درمان را مضاعف کرده است.