متخصص پزشکی هستهای گفت: علم پزشکی هستهای از علوم جدید دنیاست که با تأمین رادیو داروها به همت متخصصان صنعت هستهای کشور بیماریهای زیادی با تشخیص زود هنگام معالجه میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ متخصص پزشکی هسته ای وحید خلیلی گفت: رادیو داروها بعد از تزریق به اندامهای بیمار وارد میشوند و بعد از تصویربرداری جزئیات تشخیصی وسیعی در اختیار پزشک معالج قرار میگیرد.
معاون توسعه مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین اراک هم گفت: پزشکی هستهای در تشخیص بیماریها به خصوص امراض قلبی، عروقی، ریوی و سنجش تراکم استخوان کاربرد بسیاری دارد و همچنین از رادیو داروها و روشهای هستهای برای درمان انواع سرطانها استفاده میشود.
سید امید آل یاسین افزود: روزانه ۱۰۰ مراجعه کننده برای تشخیص زود هنگام سرطان و درمان آن به مرکز پزشکی هستهای امیرالمومنین مراجعه میکنند.
رئیس بیمارستان آیت الله خوانساری اراک هم گفت: رادیو داروها در درمان سرطانهای تیروئید، پروستات، استخوان و ... کاربردهای وسیعی دارد.
آذین احمدی افزود: لوتشیوم و تکنسیم دو رادیو داروی پرکاربرد در درمان و تشخیص بیماری سرطان است.
سرطان دومین عامل مرگ و میر در جهان است و سالانه ۱۳۱ هزار ایرانی به آن مبتلا میشوند.
استفاده از رادیو داروها در تشخیص و درمان این بیماری در کنار شیمی درمانی و رادیو تراپی امید بیماران سرطانی برای درمان را مضاعف کرده است.