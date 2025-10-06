پخش زنده
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی کردستان، گفت: ۱۳۶ طرح صنعتی در شهرک صنعتی شماره ۴ سنندج در دست اجراست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، حمیدرضا امانی افزود: در حال حاضر، سرمایهگذاریهایی منعقد شده به پیشرفت قابل توجه و ۱۳۶ طرح صنعتی در دست اجراست و امیدواریم با استمرار حمایتها، این تواناییها به بهرهبرداری کامل برسد.
امانی از ساختار و اشتغال ایجاد شده برای دو هزار نفر در سال آینده خبر داد و گفتد: در سال گذشته بخشی از این ظرفیت محقق شده و تلاش میکنیم در سال جاری نیز این روند تقویت شود.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی کردستان با اشاره به اینکه با وجود پیشرفتها، چندین چالش باقی مانده است، تصریح کرد: از جمله این موارد، روند اداری و مقرراتی مرتبط با نظام مهندسی و طراحی وزارتخانهها بوده که با پیگیریهای انجامشده و حمایتهای قانونی، بخشی از ساختار تشکیل شد. همچنین موضوعات مربوط به حوزه مخابرات، امنیت و روشنایی در برخی از مناطق صنعتی، نیازمند توجه و همکاری بیشتر دستگاههای ذیربط است تا صنعتگران محیطی در شرایط ایمنتر و با استفاده از ظرفیتهای مختلف فعالیت کنند.
وی گفت: یکی دیگر از مسائل، وضعیت اطلاعرسانی و ارتباطات در فضای مجازی است که باعث ایجاد برخی ابهامات برای صنعتسازی میشود، به همین دلیل است که سازوکارهای شفافسازی برای اطلاعرسانی و جذب سرمایهگذاران فراهم میشود.
امانی بیان کرد: در این پروژه سرمایهگذاریهای بیش از ۲ میلیارد تومان به جریان افتاده و امیدواریم با ادامه روند فعلی، افزایش فعالیتهای صنعتی و تحقق اهداف پروژهای استان را افزایش دهد.